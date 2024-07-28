Пенсионер из Новосибирска задохнулся угарным газом в погребе — выжила только жена

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Все случилось 27 июля на улице 9-й Чукотский переулок. Пенсионер разжигал костер в погребе, чтобы его просушить. В один момент он потерял сознание.
Его жена заподозрила что-то неладное и вызвала спасателей. Однако мужа оставить она не смогла. Женщина спустилась в погреб самостоятельно и тоже потеряла сознание.
К этому моменту уже приехали спасатели. Они обнаружили в погребе женщину, которая еще подавала признаки жизни и погибшего мужчину. Сибирячку реанимировать удалось скорой помощи.