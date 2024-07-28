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Мужчина погиб

Пенсионер из Новосибирска задохнулся угарным газом в погребе — выжила только жена

28 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Мужчина погиб

Пенсионер из Новосибирска задохнулся угарным газом в погребе

Мужчина в Новосибирске погиб в погребе, а его жена чудом выжила, подробности дали спасатели МАСС.

Все случилось 27 июля на улице 9-й Чукотский переулок. Пенсионер разжигал костер в погребе, чтобы его просушить. В один момент он потерял сознание.

Его жена заподозрила что-то неладное и вызвала спасателей. Однако мужа оставить она не смогла. Женщина спустилась в погреб самостоятельно и тоже потеряла сознание.

К этому моменту уже приехали спасатели. Они обнаружили в погребе женщину, которая еще подавала признаки жизни и погибшего мужчину. Сибирячку реанимировать удалось скорой помощи.

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