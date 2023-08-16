Достали тела. Два человека погибли в Новосибирске при сушке погреба

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:59
Вечером 15 августа оперативному дежурному МАСС поступила информация о двух людях, которые находятся в погребе на улице Красносельская и не отвечают. Спасательная команда немедленно отправилась по указанному адресу.
Оказалось, что женщина 1977 года рождения была в погребе, чтобы высушить его, но она случайно упала. Мужчина 1966 года рождения спустился за ней, но ни один из них уже не вернулся на поверхность.
После спуска в погреб, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Их достали на поверхность и передали бригаде скорой помощи, полицейским и родственникам. Стоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции.
Напомним, ранее мы писали, что собака неделю жила в заброшенном погребе в Новосибирске без еды и воды.