Новосибирец зарезал буйного гостя и спрятал его тело в погребе

Следствие установило, что в августе к сибиряку в Здвинский район приехали гости. После застолья хозяин пошел спать, а его товарищи устроили драку. Из-за шума он проснулся и решил наказать зачинщика. В ход пошел нож – им он нанес 35-летнему дебоширу смертельные травмы.
Потом фигурант сбросил тело убитого в подпол своей квартиры, а чуть позже перенес его в подвал соседней нежилой комнаты и уехал отдыхать в соседнее село. Погибшего начали искать родные вместе с полицией. Им удалось его обнаружить.
По данным Следственного комитета Новосибирской области, 41-летний обвиняемый ранее уже был неоднократно судим. Против него возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд.