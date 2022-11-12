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Новосибирец зарезал буйного гостя и спрятал его тело в погребе

Сегодня, 08:15
Фото: СУ СКР Новосибирской области
Жителя Новосибирской области будут судить за убийство 35-летнего знакомого
Жителя Новосибирской области будут судить за убийство 35-летнего знакомого, который устроил драку в его доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Следствие установило, что в августе к сибиряку в Здвинский район приехали гости. После застолья хозяин пошел спать, а его товарищи устроили драку. Из-за шума он проснулся и решил наказать зачинщика. В ход пошел нож – им он нанес 35-летнему дебоширу смертельные травмы.

Потом фигурант сбросил тело убитого в подпол своей квартиры, а чуть позже перенес его в подвал соседней нежилой комнаты и уехал отдыхать в соседнее село. Погибшего начали искать родные вместе с полицией. Им удалось его обнаружить.

По данным Следственного комитета Новосибирской области, 41-летний обвиняемый ранее уже был неоднократно судим. Против него возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Суд
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