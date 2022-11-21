Под Новосибирском мужчину нашли мертвым в погребе сгоревшей дачи

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные прибыли на место ЧП незамедлительно, пламя локализовали за две минуты, еще полчаса ушло на полную ликвидацию огня.
При разборе сгоревшего дачного домика и бани в погребе был найден труп мужчины.
По предварительной версии причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Сегодня глава новосибирского МЧС Виктор Орлов сообщил, что за минувшую неделю в регионе произошло 74 пожаров, в огне погибли 6 человек, в том числе один ребенок.
Трехлетняя девочка сгорела со своим отцом в квартире в городе Обь. Вероятной причиной трагедии также называется неосторожное курение.