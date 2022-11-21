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Под Новосибирском мужчину нашли мертвым в погребе сгоревшей дачи

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Пожарный
В Коченевском районе НСО в садовом товариществе «Жаворонок»19 ноября загорелися дачный дом, в огне погиб 38-летний мужчина.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные прибыли на место ЧП незамедлительно, пламя локализовали за две минуты, еще полчаса ушло на полную ликвидацию огня. 

При разборе сгоревшего дачного домика и бани в погребе был найден труп мужчины. 

По предварительной версии причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Сегодня глава новосибирского МЧС Виктор Орлов сообщил, что за минувшую неделю в регионе произошло 74 пожаров, в огне погибли 6 человек, в том числе один ребенок.

Трехлетняя девочка сгорела со своим отцом в квартире в городе Обь. Вероятной причиной трагедии также называется неосторожное курение.

Что известно о семье 3-летней девочки, погибшей в пожаре под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Дача#Пожар#Погибший
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