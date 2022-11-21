В период лютых морозов возникает большой риск пожаров в Новосибирской области. Как рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в некоторых районов области похолодает до -33, в связи с чем, нарастает угроза пожара из-за печного и газового отопления.
Так, на прошедшей неделе всего было ликвидировано 74 пожара: в них погибли 6 человек, в том числе один ребенок. 18 ноября произошел пожар в городе Обь – в квартире погиб мужчина и его 3-летняя дочка. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное курение.
Крупные пожары произошли и в новосибирских районах: в Ленинском районе площадь 150 кв.м., в Кировском районе загорелся склад площадью 315 кв. м., также был пожар в не эксплуатированном здании - 800 кв. м.
В Купинском районе сгорела животноводческая ферма. Площадь горения свыше 1,5 тыс. кв. м. Погиб один человек и 59 животных.
В Тогучинском районе в квартире начал распространяться огонь, однако на задымление вовремя отреагировал пожарный извещатель. В связи с этим, губернатор Андрей Травников распорядился обеспечить работоспособность датчиков-извещателей, чтобы предотвратить серьезные последствия от пожаров.
Напомним, что ранее стали известны подробности пожара, где погибла 3-летняя девочка. Оказалось, что мать ребенка была лишена родительски прав, а отец был наркоманом - он погиб вместе с дочкой.