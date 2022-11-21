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Ферма сгорела в Купино: погиб человек и 59 животных

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI
Всего погибло в пожарах 6 человек

В Новосибирской области за неделю произошло более 70 пожаров

Более 70 пожаров произошло за минувшую неделю в Новосибирской области, подробности рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном заседании в правительстве 21 ноября.

В период лютых морозов возникает большой риск пожаров в Новосибирской области. Как рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в некоторых районов области похолодает до -33, в связи с чем, нарастает угроза пожара из-за печного и газового отопления.

Так, на прошедшей неделе всего было ликвидировано 74 пожара: в них погибли 6 человек, в том числе один ребенок. 18 ноября произошел пожар в городе Обь – в квартире погиб мужчина и его 3-летняя дочка. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное курение.

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Крупные пожары произошли и в новосибирских районах: в Ленинском районе площадь 150 кв.м., в Кировском районе загорелся склад площадью 315 кв. м., также был пожар в не эксплуатированном здании - 800 кв. м.

В Купинском районе сгорела животноводческая ферма. Площадь горения свыше 1,5 тыс. кв. м. Погиб один человек и 59 животных.

В Тогучинском районе в квартире начал распространяться огонь, однако на задымление вовремя отреагировал пожарный извещатель. В связи с этим, губернатор Андрей Травников распорядился обеспечить работоспособность датчиков-извещателей, чтобы предотвратить серьезные последствия от пожаров.

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Напомним, что ранее стали известны подробности пожара, где погибла 3-летняя девочка. Оказалось, что мать ребенка была лишена родительски прав, а отец был наркоманом - он погиб вместе с дочкой. 

#Пожар#Происшествия#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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