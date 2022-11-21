Так, на прошедшей неделе всего было ликвидировано 74 пожара: в них погибли 6 человек, в том числе один ребенок. 18 ноября произошел пожар в городе Обь – в квартире погиб мужчина и его 3-летняя дочка. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное курение.