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Что известно о семье 3-летней девочки, погибшей в пожаре под Новосибирском

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Пламя охватило квартиру ночью - по неизвестным причинам
18 ноября в городе Обь произошел пожар: в нем погиб мужчина и ребенок, подробности о семье рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, ночью в многоэтажке под Новосибирском вспыхнул пожар в квартире. Тела жильцов нашли после ликвидации огня. Погибшими оказались мужчина и его 3-летняя дочка.

Отец и трехлетняя дочка сгорели в собственной квартире под Новосибирском
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Выяснилось, что мама девочки была лишена родительских прав и не проживала с семьей, а папа был наркоманом. Теперь прокуратура проверит работу органов опеки и попечительства и почему ребенка не забрали из семьи.

В опеке комментировать трагедию отказались. Напомним, что следственный комитет возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Причины пожара установят специалисты.

#Эмилия Губарева#Пожар#Происшествия#Новосибирская область
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