По данным ведомства, ночью в многоэтажке под Новосибирском вспыхнул пожар в квартире. Тела жильцов нашли после ликвидации огня. Погибшими оказались мужчина и его 3-летняя дочка.
Выяснилось, что мама девочки была лишена родительских прав и не проживала с семьей, а папа был наркоманом. Теперь прокуратура проверит работу органов опеки и попечительства и почему ребенка не забрали из семьи.
В опеке комментировать трагедию отказались. Напомним, что следственный комитет возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Причины пожара установят специалисты.