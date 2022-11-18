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Отец и трехлетняя дочка сгорели в собственной квартире под Новосибирском

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Тела двух человек нашли после тушения пожара

Под Новосибирском в Оби отец и 3-летняя дочка погибли в пожаре

В Новосибирской области 18 ноября в городе Обь произошел пожар, в котором погибли отец и дочка, информацию подтвердили в СУ СК по НСО.

По данным ведомства, пожар был в многоквартирном доме ночью в городе Обь. В квартире находились два человека – 33-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Они погибли, их тела обнаружили после тушения огня.

Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте работали сотрудники Следкома и МЧС.

По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Происшествия#Новосибирская область#Дети
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