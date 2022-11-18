Под Новосибирском в Оби отец и 3-летняя дочка погибли в пожаре

Читайте также о том, как в доме, построенном в Татарске для детей-сирот, провалился пол. Без техобслуживания двухэтажный дом быстро пришел в упадок. Помимо сгнившего пола в ванной комнате одной из квартир, на фасаде двухэтажки отваливается сайдинг, а крысы, поселившиеся здесь, повредили гипсокартон, из которого сделаны стены дома.