Под Новосибирском в Оби отец и 3-летняя дочка погибли в пожаре

По данным ведомства, пожар был в многоквартирном доме ночью в городе Обь. В квартире находились два человека – 33-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Они погибли, их тела обнаружили после тушения огня.
Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте работали сотрудники Следкома и МЧС.
По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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