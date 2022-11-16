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Дно пробито: В доме, построенном в Татарске для детей-сирот, провалился пол

Сегодня, 15:52
Фото: 1MI
Аварийный дом
Дом построили в 2012 году, чтобы обеспечить жильем детей-сирот. Услуги ЖКХ молодежь не оплачивала, квартиры распродала по заниженной цене и их в большинстве своем покупали пенсионеры.

Без техобслуживания двухэтажный дом быстро пришел в упадок. Помимо сгнившего пола в ванной комнате одной из квартир, на фасаде двухэтажки отваливается сайдинг, а крысы, поселившиеся здесь, повредили гипсокартон, из которого сделаны стены дома.

Новые владельцы квартир, исправно оплачивающие услуги ЖКХ,  забили тревогу и попытались привлечь внимание администрации к проблемам дома на Карбышева.

Однако власти им сообщили, что муниципалитет за состояние квартир ответственности не несет, поскольку жилье приватизировано и находится в собственности владельца. Управляющие компании также отказываются брать многострадальный дом на баланс  — прежние жильцы оставили почти 1,3 млн рублей коммунальных долгов.

Сейчас власти Татарска готовят конкурс на управление домом.

Ранее сообщалось о пожаре, охватившем заброшенное здание в Ленинском районе Новосибирска.

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#Общество#Татарск#Новосибирская область#Дети-сироты#Аварийный дом#Провалился пол
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