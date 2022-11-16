Дно пробито: В доме, построенном в Татарске для детей-сирот, провалился пол

Без техобслуживания двухэтажный дом быстро пришел в упадок. Помимо сгнившего пола в ванной комнате одной из квартир, на фасаде двухэтажки отваливается сайдинг, а крысы, поселившиеся здесь, повредили гипсокартон, из которого сделаны стены дома.
Новые владельцы квартир, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, забили тревогу и попытались привлечь внимание администрации к проблемам дома на Карбышева.
Однако власти им сообщили, что муниципалитет за состояние квартир ответственности не несет, поскольку жилье приватизировано и находится в собственности владельца. Управляющие компании также отказываются брать многострадальный дом на баланс — прежние жильцы оставили почти 1,3 млн рублей коммунальных долгов.
Сейчас власти Татарска готовят конкурс на управление домом.
Ранее сообщалось о пожаре, охватившем заброшенное здание в Ленинском районе Новосибирска.