Дно пробито: В доме, построенном в Татарске для детей-сирот, провалился пол

Без техобслуживания двухэтажный дом быстро пришел в упадок. Помимо сгнившего пола в ванной комнате одной из квартир, на фасаде двухэтажки отваливается сайдинг, а крысы, поселившиеся здесь, повредили гипсокартон, из которого сделаны стены дома.