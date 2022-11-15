Девять антивандальных остановок появятся в Новосибирске

Будущему подрядчику предложено поставить 9 остановочных павильонов, оснащенных защитой от граффити и от объявлений.
Согласно описанию подряда, антивандальный материал при установке павильона - непременное условие для участников закупки. Защитное покрытие должно быть однородного состава и представлять собой прозрачную полимерную пленку, которой не страшны ни краски граффитистов, ни бумага с клеем.
Заказчик особо оговаривает гарантийные сроки на антивандальные остановки - не менее 3 лет. Остановочный комплекс должен быть оснащен опрокидывающимися урнами и информационными стендами.
Осталось сказать, что заявки принимаются до 21 ноября. При этом работы по установке 9 антивандальных комплексов должны быть закончены в канун Нового года - до 31 декабря 2022 года.
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