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Девять антивандальных остановок появятся в Новосибирске

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Автобусная остановка

Мэрия Новосибирска потратит почти 3 млн рублей на антивандальные остановки

“Городской центр организации дорожного движения” объявил аукцион на установку в столице Сибири антивандальных установочных комплексов, за которые власти Новосибирска готовы заплатить почти 3 млн рублей.

Будущему подрядчику предложено поставить 9 остановочных павильонов, оснащенных защитой от граффити и от объявлений.

Согласно описанию подряда, антивандальный материал при установке павильона - непременное условие для участников закупки. Защитное покрытие должно быть однородного состава и представлять собой прозрачную полимерную пленку, которой не страшны ни краски граффитистов, ни бумага с клеем.

Заказчик особо оговаривает гарантийные сроки на антивандальные остановки - не менее 3 лет. Остановочный комплекс должен быть оснащен опрокидывающимися урнами и информационными стендами.

Осталось сказать, что заявки принимаются до 21 ноября. При этом работы по установке 9 антивандальных комплексов должны быть закончены в канун Нового года - до 31 декабря 2022 года. 

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#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Остановки#Антивандальное покрытие#Конкурс
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