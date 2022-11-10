На днях было объявлено о старте еще одного масштабного инвестиционного проекта. Компания "Сибирь-Развитие" завершит возведение старейшего в Новосибирске долгостроя - многоквартирного жилого дома на ул. Ивлева, его планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. За это застройщик получит участок под возведение жилой недвижимости на ул. Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.