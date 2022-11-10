Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, в котором рекомендует мэру Новосибирска Анатолию Локтю передать без проведения торгов земельный участок на улице Большой в Ленинском районе площадью около 36.5 тысяч кв. м. компании "Специализированный застройщик "Союз-Инвест". Компания зарегистрирована в Новосибирске, но входит в барнаульскую группу компаний "Союз", которая принадлежит крупному предпринимателю Владимиру Отмашкину.
В обмен "Союз-Инвест" должен вложить не менее 40 млн рублей в завершение долгостроя в Новосибирске по адресу м-рн Закаменский, 16. А так же передать часть квартир в построенных им домах обманутым дольщикам.
"Это достаточно популярная схема в Новосибирской области, она носит называние "масштабный инвестиционный проект". Придумана она конечно, не от хорошей жизни, но позволяет реально решать проблемы дольщиков, которые десятилетиями ждут своих квартир, в то время, как застройщик давно уже банкрот. Завершить такие стройки за счет регионального бюджета невозможно. Так вот, подобные масштабные инвестиционные проекты позволяют, с одной стороны, властям снимать социальное напряжение, с другой – у дольщиков появляется реальная надежда въехать в свои, давно оплаченные квартиры, с третьей – строительные компании получают преимущества перед конкурентами, учитывая, что свободной земли поз застройку в Новосибирске практически не осталось", - объясняет независимый аналитик рынка недвижимости Ирина Паршина.
На днях было объявлено о старте еще одного масштабного инвестиционного проекта. Компания "Сибирь-Развитие" завершит возведение старейшего в Новосибирске долгостроя - многоквартирного жилого дома на ул. Ивлева, его планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. За это застройщик получит участок под возведение жилой недвижимости на ул. Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.
По данным регионального Минстроя, в Новосибирской области в стадии реализации и согласования находится около 40 масштабных инвестиционных проектов.