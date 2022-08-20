В Новосибирске под суд пойдут застройщики за хищение у дольщиков 190 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей ООО "Стройинвестпроект", которых обвиняют в мошенничестве.
В качестве потерпевших по делу проходят 166 обманутых дольщиков и три компании, которые с 2014 по 2019 год внесли деньги для покупки жилья в строящихся домах в городе Бердске и рабочем поселке Краснообск Новосибирской области.
Как сообщили в надзорном ведомстве, оплаченных квартир покупатели так и не дождались. Руководство строительной компании приводило деньги себе. Размер ущерба составляет более 190 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью более 200 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский суд Новосибирска.