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В Новосибирске под суд пойдут застройщики за хищение у дольщиков 190 млн рублей

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении руководителями строительной компании денег участников долевого строительства

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей ООО "Стройинвестпроект", которых обвиняют в мошенничестве.

В качестве потерпевших по делу проходят 166 обманутых дольщиков и три компании, которые с 2014 по 2019 год внесли деньги для покупки жилья в строящихся домах в городе Бердске и рабочем поселке Краснообск Новосибирской области.

Названы адреса долгостроев, дольщики которых получили компенсацию в Новосибирске
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Как сообщили в надзорном ведомстве, оплаченных квартир покупатели так и не дождались. Руководство строительной компании приводило деньги себе. Размер ущерба составляет более 190 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью более 200 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский суд Новосибирска.

 

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