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С начала года более 500 новосибирских дольщиков отметили долгожданное новоселье

Сегодня, 13:44
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области введен в эксплуатацию долгострой по ул. Ленина, 124 в Бердске. Долгожданное новоселье отметят 80 семей.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2022 году это уже третий проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В августе первым был введен долгострой по ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2, в сентябре разрешение на ввод в эксплуатацию получено на дом по ул. Немировича-Данченко, 16/3, теперь закончилась история долгостроя в г. Бердск по ул. Ленина, 124.

«Все три объекта достроены силами застройщика, что всегда является самым оперативным и эффективным вариантом решения проблем дольщиков. Благодаря активной позиции дольщиков, организационной поддержке Правительства Новосибирской области, взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, строительство домов удалось завершить. Новоселье справят 540 семей региона», – отметил Алексей Колмаков.

Строительство 12-этажного долгостроя общей площадью более 7,8 тысяч кв. м по ул. Ленина, 124 в Бердске стартовало в 2017 году, однако застройщик – ООО «Капиталинвест» - неоднократно сдвигал сроки сдачи дома. При поддержке минстроя Новосибирской области 8 сентября 2022 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

И.о. министра строительства Новосибирской области напомнил, что в регионе сегодня действует разработанный областным Правительством широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью Фонда развития территорий. Проблемы 32 объектов уже решаются благодаря использованию механизма Фонда – 8 объектов достраиваются, дольщикам 24 домов выплачивается компенсация. С начала года компенсации получил 2 041 дольщик на сумму почти 4,7 млрд рублей. По этому показателю, по данным Фонда развития территорий, Новосибирская область входит в число лучших в России.

#Общество#Бердск#Строительство#Правительство Новосибирской области
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