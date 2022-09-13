С начала года более 500 новосибирских дольщиков отметили долгожданное новоселье

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2022 году это уже третий проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В августе первым был введен долгострой по ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2, в сентябре разрешение на ввод в эксплуатацию получено на дом по ул. Немировича-Данченко, 16/3, теперь закончилась история долгостроя в г. Бердск по ул. Ленина, 124.