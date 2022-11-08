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Старейший долгострой Новосибирска пообещали завершить в 2023 году

Сегодня, 07:24
Фото: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области
Долгострой на ул. Ивлева в Новосибирске
Власти Новосибирской области объявили о старте масштабного инвестиционного проекта по завершению старейшего в Новосибирске долгостроя - многоквартирного жилого дома на ул. Ивлева, его планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Как сообщается на сайте регионального правительства, подрядчиком выступит ООО «Сибирь-Развитие». Компания потратит на завершение строительства объекта 63 млн рублей, “в собственность обманутых дольщиков будет передано 800 кв.м. жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей)”, говорится в сообщении.

«История долгостроя по ул. Ивлева, 160 длится более 30 лет. Своих квартир от застройщика – ЖСК «Стройинвестор» – дожидаются 97 дольщиков. Дом достраивается с применением различных мер поддержки Правительства Новосибирской области – были выделены субсидии на благоустройство прилегающей территории, теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию», - приводятся в пресс-релизе слова министра строительства НСО Алексея Колмакова.

За завершение старейшего новосибирского долгостроя «Сибирь-Развитие» получит от обладминистрации участок под возведение жилой недвижимости на ул. Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.

Ранее сообщалось о передаче в суд дела о мошенничестве против группы компаний ПТК-30 в Железнодорожный районный суд, которая, по версии следствия, присвоила деньги на строительство девяти многоквартирных домов в нескольких районах Новосибирска.
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#Общество#Город#Политика#Долгострой#Ул. Ивлева#Завершение
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