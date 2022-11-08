Старейший долгострой Новосибирска пообещали завершить в 2023 году

«История долгостроя по ул. Ивлева, 160 длится более 30 лет. Своих квартир от застройщика – ЖСК «Стройинвестор» – дожидаются 97 дольщиков. Дом достраивается с применением различных мер поддержки Правительства Новосибирской области – были выделены субсидии на благоустройство прилегающей территории, теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию», - приводятся в пресс-релизе слова министра строительства НСО Алексея Колмакова.