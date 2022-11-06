Договоры с обманутыми дольщиками признали недействительными в Новосибирске

Тогда, для строительства домов, топ-менеджеры получили деньги из госпрограммы, затем создали свою программу, а для ее реализации правительство дало субсидии и льготную ипотеку для молодых семей. Более 150 человек вложили 190 млн рублей в будущие квартиры.