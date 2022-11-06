Договоры с обманутыми дольщиками признали недействительными в Новосибирске

Администрация Оби подала иск в Арбитражный суд с требованием к Росреестру с целью провести госрегистрацию о прекращении записей об ипотеке в отношении трёх земельных участков, пишет «Прецедент». То есть сведения о регистрации договоров участников долевого строительства исключат из ЕГРН.
Тогда, для строительства домов, топ-менеджеры получили деньги из госпрограммы, затем создали свою программу, а для ее реализации правительство дало субсидии и льготную ипотеку для молодых семей. Более 150 человек вложили 190 млн рублей в будущие квартиры.
Все деньги топ-менеджеры потратили на собственные нужды, создавая видимость строительства дома. Позднее, фигуранты получили приговор за мошенничество, но так как истек срок давности, они были освобождены от ответственности. В 2019 году «Жилище» обанкротилось, а компанию было принято решение ликвидировать.
Обманутые сибиряки больше не дольщики. Через суд прекращены записи об ипотеке в отношении земельных участков. Ответственные лица должны исключить из ЕГРН сведения о регистрации договоров долевого участия.
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