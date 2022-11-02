Осенью 2023 года на Родниках откроется трехэтажный детский сад на 320 мест

Здание будет трехэтажным: на первом этаже планируется разместить входные группы, пищеблок, административные, служебно-бытовые помещения и комнаты для медперсонала. На втором и третьем этажах - 17 групп, в том числе 5 ясельных. Образовательное учреждение сможет принять 320 детей.