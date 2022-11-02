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Осенью 2023 года на Родниках откроется трехэтажный детский сад на 320 мест

Сегодня, 10:30
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
Возведение детсада на Родниках

Мэр Новосибирска рассказал, каким будет стоящийся на Родниках детский сад

Строительство началось нынешней осенью, объект возводит на ул. Гребенщикова компания РСУ 5 «Новосибирскгражданстрой», сообщил новосибирский мэр Анатолий Локоть.

Стоимость детсада составит в общей сложности 433 млн рублей, все работы должны закончится до 1 декабря 2023 года, заявил градоначальник.

Здание будет трехэтажным: на первом этаже планируется разместить входные группы, пищеблок, административные, служебно-бытовые помещения и комнаты для медперсонала. На втором и третьем этажах - 17 групп, в том числе 5 ясельных. Образовательное учреждение сможет принять 320 детей.

Предполагается, что нынешней осенью закончатся работы по строительству фундамента, за зиму возведут стены, а весной начнут монтировать отопление и приступят к кровельным работам.

РСУ 5 «Новосибирскгражданстрой» также занимается реконструкцией театра и возведением школы на ул. Крылова.

Ранее компания “Ликсрой” стала подрядчиком строительства школы № 57, стоимость работ составит 722,2 млн рублей.

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