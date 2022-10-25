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В Новосибирске выбрали подрядчика, который построит школу № 57 за 722 млн рублей

Сегодня, 08:18
Фото: Wikimedia
старое здание школы № 57
Компания “Ликсрой” стала подрядчиком строительства школы № 57, стоимость работ составит 722,2 млн рублей, сообщается на сайте “Госзакупки”.

Согласно описанию контракта, строительная организация должна провести следующие работы: подготовка площадки под строительство, монтаж подпорных стенок,  гидроизоляция, отделка фасадов, возведение лестничных маршей и др. Подготовка строительства должна начаться уже 7 ноября.

Закупку организовал Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, а заказчиком выступило ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Летом горадминистрация проинформировала о начале сноса старой школы, построенной в 1937 году. До этого историческое здание планировалось восстановить. Проект реконструкции включили в госпрограмму “Развитие образования” на 2023-2024 гг, однако 1 марта текущего года он был отклонен “в связи с превышение общей потребности в финансовом обеспечении допущенных к отбору проектов”.

Ранее Atas.info выяснил, когда в Новосибирске завершится строительство масштабного проекта - Центрального моста через реку Обь ("Четвертый мост").

#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Школа № 57#Строительство#Подрядчик
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