В Новосибирске выбрали подрядчика, который построит школу № 57 за 722 млн рублей

Согласно описанию контракта, строительная организация должна провести следующие работы: подготовка площадки под строительство, монтаж подпорных стенок, гидроизоляция, отделка фасадов, возведение лестничных маршей и др. Подготовка строительства должна начаться уже 7 ноября.
Закупку организовал Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, а заказчиком выступило ГКУ НСО «Управление капитального строительства».
Летом горадминистрация проинформировала о начале сноса старой школы, построенной в 1937 году. До этого историческое здание планировалось восстановить. Проект реконструкции включили в госпрограмму “Развитие образования” на 2023-2024 гг, однако 1 марта текущего года он был отклонен “в связи с превышение общей потребности в финансовом обеспечении допущенных к отбору проектов”.
Ранее Atas.info выяснил, когда в Новосибирске завершится строительство масштабного проекта - Центрального моста через реку Обь ("Четвертый мост").