В Новосибирске начали сносить школу № 57

В понедельник, 13 июня, в Дзержинском районе Новосибирска начали сносить ветхое здание общеобразовательной школы № 57, сообщил в социальных сетях депутат горсовета Евгений Лебедев, на чьем округе находится аварийное строение. Новую школу на этом месте планируют построить к 2024 году, подчеркнул Лебедев.
В историческом здании школы проводился капремонт с 2018 года. Летом прошлого года стена одной из построек образовательного учреждения №57 обрушилась, после чего было принято снести здание.
Победителем торгов на демонтаж конструкций стала предпринимательница Юлия Кадыкова. Она смогла предложить самые выгодные условия сноса ветхого здания школы – около 4 млн рублей.