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В Новосибирске начали сносить школу № 57

13 июня 10:27
Фото: Евгений Лебедев
Снос аварийного здания школы № 57 начали рабочие в Новосибирске. Демонтаж постройки середины прошлого века обойдется мэрии в 4 млн рублей

В понедельник, 13 июня, в Дзержинском районе Новосибирска начали сносить ветхое здание общеобразовательной школы № 57, сообщил в социальных сетях депутат горсовета Евгений Лебедев, на чьем округе находится аварийное строение. Новую школу на этом месте планируют построить к 2024 году, подчеркнул Лебедев.

В историческом здании школы проводился капремонт с 2018 года. Летом прошлого года стена одной из построек образовательного учреждения №57 обрушилась, после чего было принято снести здание.

Победителем торгов на демонтаж конструкций стала предпринимательница Юлия Кадыкова. Она смогла предложить самые выгодные условия сноса ветхого здания школы – около 4 млн рублей.

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#Новости#Образование#Школа#Новосибирск#Общество
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