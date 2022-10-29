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В Новосибирске введена в эксплуатацию 27-этажка на улице Державина

Сегодня, 07:57
Фото: Наш.дом.рф
Проект 27-этажке на ул. Державина в Новосибирске

27-этажную высотку на улице Державина сдали в Новосибирске

Застройщик СЗ «Дом-Строй» ввел в эксплуатацию 27-этажный жилой дом на ул. Державина в Новосибирске, сообщается на муниципальном портале.

Помимо квартир в высотке 200 нежилых помещений, которые занимают 8 технических этажей. Также на объекте расположено две парковки. Подземная насчитывает 140 машиномест, на придомовой территории поместится 31 автомобиль. 

Метраж самых больших квартир достигает 100 кв. м. Стоимость оставшихся в продаже начинается с 5 млн рублей. Застройщик уточняет о 50 нераспроданных квартирах на данный момент.  

Прилегающая к дому территория включает в себя не только парковку. Так, застройщик обязался облагородить пространство вокруг объекта, в частности разбить сквер “Читатели”.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские власти разрешили строительство еще четырех 27-этажных жилых домов недалеко от площади Станиславского.

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#Общество#Город#Новосибирск#Дом#27 этажей#Сдача в эксплуатацию#Ул.. Державина
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