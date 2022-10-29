В Новосибирске введена в эксплуатацию 27-этажка на улице Державина

Помимо квартир в высотке 200 нежилых помещений, которые занимают 8 технических этажей. Также на объекте расположено две парковки. Подземная насчитывает 140 машиномест, на придомовой территории поместится 31 автомобиль.
Метраж самых больших квартир достигает 100 кв. м. Стоимость оставшихся в продаже начинается с 5 млн рублей. Застройщик уточняет о 50 нераспроданных квартирах на данный момент.
Прилегающая к дому территория включает в себя не только парковку. Так, застройщик обязался облагородить пространство вокруг объекта, в частности разбить сквер “Читатели”.
Ранее сообщалось о том, что новосибирские власти разрешили строительство еще четырех 27-этажных жилых домов недалеко от площади Станиславского.