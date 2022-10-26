В Новосибирске рядом с площадью Станиславского построят четыре 27-этажки

Проект реализует СЗ «Архипелаг», которая входит в принадлежащую новосибирскому девелоперу Владимиру Литвинову SKY Group.
В разговоре с НГС Литвинов сообщил, что дом будет насчитывать 27 этажей, кроме него планируется построить еще четыре объекта. Он также поделился подробностями проекта.
Мы изменили внутреннее содержание: хотели два этажа стилобата строить, а будет один, потому что площадь Маркса сейчас раскрывается по торговым площадям. (...) Мы доработали цветовые решения, сделали более сочными, добавили света. Террасы остались, мы для них уже заказали искусственные деревья из Китая, - сказал застройщик.
Ранее компания "Ликстрой" стала подрядчиком для строительства школы №57. Подготовка к возведению должна начаться уже 7 ноября.
До этого сообщалось, что в Новосибирске планируют застроить многоэтажками микрорайон Клюквенный рядом с Пашинским шоссе.