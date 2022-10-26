В Новосибирске рядом с площадью Станиславского построят четыре 27-этажки

Мы изменили внутреннее содержание: хотели два этажа стилобата строить, а будет один, потому что площадь Маркса сейчас раскрывается по торговым площадям. (...) Мы доработали цветовые решения, сделали более сочными, добавили света. Террасы остались, мы для них уже заказали искусственные деревья из Китая, - сказал застройщик.