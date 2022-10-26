atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске рядом с площадью Станиславского построят четыре 27-этажки

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
стройка
Новосибирские власти разрешили строительство 27-этажного жилого дома недалеко от площади Станиславского, в дальнейшем планируется возвести еще три таких объекта.

Проект реализует СЗ «Архипелаг», которая входит в принадлежащую новосибирскому девелоперу Владимиру Литвинову SKY Group.

В разговоре с НГС Литвинов сообщил, что дом будет насчитывать 27 этажей, кроме него планируется построить еще четыре объекта. Он также поделился подробностями проекта.

Мы изменили внутреннее содержание: хотели два этажа стилобата строить, а будет один, потому что площадь Маркса сейчас раскрывается по торговым площадям. (...) Мы доработали цветовые решения, сделали более сочными, добавили света. Террасы остались, мы для них уже заказали искусственные деревья из Китая, - сказал застройщик.

Ранее компания "Ликстрой" стала подрядчиком для строительства школы №57. Подготовка к возведению должна начаться уже 7 ноября.

До этого сообщалось, что в Новосибирске планируют застроить многоэтажками микрорайон Клюквенный рядом с Пашинским шоссе.

 

Читайте также:
Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проездЗабуксовали: насколько сорваны сроки главных строек в Новосибирской областиСуд запретил строить новые корпуса НГУ
#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#27-этажка#Строительство#Площадь Станиславского
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
Вчера, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Сегодня, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Сегодня, 11:54
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Вчера, 14:28
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:52
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Вчера, 16:21