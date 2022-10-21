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Микрорайон у Пашинского шоссе в Новосибирске застроят многоэтажками

Сегодня, 02:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сейчас в микрорайоне живут около 250 человек, а планируется 35 тысяч

Микрорайон у Пашинского шоссе планируют застроить в Новосибирске

В Новосибирске планируют застроить микрорайон Клюквенный – рядом с Пашинским шоссе, о чем заявлял мэр города Анатолий Локоть.

Поселок Клюквенный располагается между микрорайонами Снегири, Ключевой и Пашино. Там проживают около 250 человек, а их дома построили еще в 1940-1980 годы.

Министерство строительства уже определило территорию под застройку жилыми домами. На участке появятся около миллиона кв. метров жилья.

Проект находится на стадии разработки. Инфраструктурой займется муниципалитет. В микрорайоне хотят построить пять детских садов, три школы, поликлинику и другие социально значимые объекты.

В микрорайоне Клюквенный, по подсчетам мэрии, будут жить 35 тысяч человек. Срок первого ввода намечен на 2025-2026 гг, второго до 2027-2028 гг, а третьего – до 2033 года.

Напомним, что по официальным данным Правительства Новосибирской области на июль 2022 год в регионе признаны проблемными 70 новостроек. Актуальная база долгостроев города Новосибирска, адреса проблемных домов и информация о застройщиках, чьи объекты заморожены - в материале Atas.info.

#Общество#Город#Бизнес#Школа#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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