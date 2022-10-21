Микрорайон у Пашинского шоссе в Новосибирске застроят многоэтажками

Поселок Клюквенный располагается между микрорайонами Снегири, Ключевой и Пашино. Там проживают около 250 человек, а их дома построили еще в 1940-1980 годы.
Министерство строительства уже определило территорию под застройку жилыми домами. На участке появятся около миллиона кв. метров жилья.
Проект находится на стадии разработки. Инфраструктурой займется муниципалитет. В микрорайоне хотят построить пять детских садов, три школы, поликлинику и другие социально значимые объекты.
В микрорайоне Клюквенный, по подсчетам мэрии, будут жить 35 тысяч человек. Срок первого ввода намечен на 2025-2026 гг, второго до 2027-2028 гг, а третьего – до 2033 года.
Напомним, что по официальным данным Правительства Новосибирской области на июль 2022 год в регионе признаны проблемными 70 новостроек. Актуальная база долгостроев города Новосибирска, адреса проблемных домов и информация о застройщиках, чьи объекты заморожены - в материале Atas.info.