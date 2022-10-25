atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сорванную ураганом крышу общежития в Новосибирске починят в декабре

Сегодня, 06:49
Фото: АСТ-54/ВК
Ремонтом снесенной крыши общежития в Новосибирске займутся в декабре
Ремонтом снесенной крыши общежития на Станционной,8 в Новосибирске займутся в декабре. Об этом заявили представили мэрии на заседании 25 октября.

Работы по восстановлению кровли затянулись. Сначала власти хотят подготовить соответствующий проект.

«Нужно разработать сметы, проект. На это уйдет несколько дней, ориентировочно до 28 октября. После начнут готовиться к ремонту, его могут начать в декабре», - сказал начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

На время всех работ пострадавших жильцов расселят в доме по улице Зорге, 48. Это квартиры из манёвренного фонда. Также ранее мэр сообщал, что им выплатят по 100 000 рублей компенсации.

Напомним, крышу со здания общежития снес сильнейший ураган 23 октября. Пришлось искать новое временное жилье нескольким семьям – никто из них не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые расчищают территорию от обломков кровли.

Читайте также:
Семьи получат по 100 000 рублей за крышу, которой их лишил ураган в НовосибирскеОбщежитие колледжа осталось без крыши в Новосибирской областиВласти помогут в расселении людей из общежития в Новосибирске, где сорвало крышу
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Крыша#Ремонт
Подпишитесь
Не прозевать затмение солнца 25 октября 2022: во сколько начинается в Новосибирске
Сегодня, 05:01
Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область
Сегодня, 08:15
Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь»
Вчера, 08:42
Что известно о главе Сузунского района Некрасовой: скандалы, деньги и собственность
Вчера, 10:59
Семьи получат по 100 000 рублей за крышу, которой их лишил ураган в Новосибирске
Вчера, 18:18
Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч, стоя на трассах Новосибирска
Сегодня, 09:38