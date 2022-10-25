Сорванную ураганом крышу общежития в Новосибирске починят в декабре

Работы по восстановлению кровли затянулись. Сначала власти хотят подготовить соответствующий проект.
«Нужно разработать сметы, проект. На это уйдет несколько дней, ориентировочно до 28 октября. После начнут готовиться к ремонту, его могут начать в декабре», - сказал начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
На время всех работ пострадавших жильцов расселят в доме по улице Зорге, 48. Это квартиры из манёвренного фонда. Также ранее мэр сообщал, что им выплатят по 100 000 рублей компенсации.
Напомним, крышу со здания общежития снес сильнейший ураган 23 октября. Пришлось искать новое временное жилье нескольким семьям – никто из них не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые расчищают территорию от обломков кровли.