Вчера мощный ураган сорвал крышу с общежития и оставил несколько семей без отопления, воды и ночлега. Кровлю уже ремонтируют – обещают закончить в ближайшие дни.
А пока работы идут, городские власти готовят адресную помощь пострадавшим от стихии. Так шести семьям выплатят 100 тысяч рублей, двум другим предоставят жилье из маневренного фонда. Остальные поселились у родственников.
Сильнейший смерч охватил Новосибирскую область 23 октября. Шквал со скоростью 25 м/с сносил на своем пути ЛЭП, баннеры, деревья, крыши и остановки. Только за сутки из-за природной стихии произошло 55 ЧП в разных районах города. Последствия бури до сих пор устраняют.