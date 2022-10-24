Пострадавшим от сноса крыши общежития выплатят по 100 тысяч рублей в Новосибирске

Оставшимся без крыши над головой семьям из общежития на Станционной, 8 в Новосибирске выплатят по 100 000 рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в своем телеграмм-канале 24 октября.