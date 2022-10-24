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Семьи получат по 100 000 рублей за крышу, которой их лишил ураган в Новосибирске

Сегодня, 11:18
Фото: АСТ-54/ВК

Пострадавшим от сноса крыши общежития выплатят по 100 тысяч рублей в Новосибирске

Оставшимся без крыши над головой семьям из общежития на Станционной, 8 в Новосибирске выплатят по 100 000 рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в своем телеграмм-канале 24 октября.

Вчера мощный ураган сорвал крышу с общежития и оставил несколько семей без отопления, воды и ночлега. Кровлю уже ремонтируют – обещают закончить в ближайшие дни.

А пока работы идут, городские власти готовят адресную помощь пострадавшим от стихии. Так шести семьям выплатят 100 тысяч рублей, двум другим предоставят жилье из маневренного фонда. Остальные поселились у родственников.

Сильнейший смерч охватил Новосибирскую область 23 октября. Шквал со скоростью 25 м/с сносил на своем пути ЛЭП, баннеры, деревья, крыши и остановки. Только за сутки из-за природной стихии произошло 55 ЧП в разных районах города. Последствия бури до сих пор устраняют.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Ураган
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