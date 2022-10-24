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Ураган обрушил 27 линий электропередач, повалил 17 деревьев и остановки в Новосибирск

Сегодня, 03:17
Фото: ГУ МЧС по НСО
Разрушенная во время урагана крыша в Новосибирске

27 обрывов линий электропередач произошло в Новосибирске во время урагана

В воскресенье, 23 октября в Новосибирске ураганный ветер оборвал 27 линий электропередач. Об этом и других происшествиях сообщили Atas.info в мэрии.

Так, в результате сильного порывистого ветра произошло 27 обрывов линий электропередач, 17 случаев падений деревьев, 7 падений различных конструкций и 4 – остановочных павильонов. Все обошлось без пострадавших. Всего происшествий насчитывается за день 55.

Как удалось выяснить Atas.info, в Дзержинском районе случилось 3 ЧП, в Калининском  районе 5, в Кировском районе 6, в Ленинском районе 15, в Октябрьском районе 4, в Советском районе 5, в Центральном районе 3, в Железнодорожном районе 2, в Первомайском районе 4 и в Заельцовском районе 8.

Городские службы работали оперативно и устраняли последствия стихии. Напомним, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежитияшколы и продуктового магазина.  

 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022
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