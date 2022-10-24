Как удалось выяснить Atas.info, в Дзержинском районе случилось 3 ЧП, в Калининском районе 5, в Кировском районе 6, в Ленинском районе 15, в Октябрьском районе 4, в Советском районе 5, в Центральном районе 3, в Железнодорожном районе 2, в Первомайском районе 4 и в Заельцовском районе 8.