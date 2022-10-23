Крышу со школы сорвал ураганный ветер под Новосибирском

В воскресенье, 23 октября на Новосибирскую область обрушился шквальный ветер, который оторвал крышу с общежития, а также повредил кровлю в одной из местных школ в Мочище. Выяснилось, что кровля сдвинулась со школы №18 – поврежденным участком оказался спортивный зал.
В настоящий момент там работает восстановительная бригада, а также представители администрации района. На учебный процесс происшествие не повлияет, уточнили в правительстве региона.
Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания.