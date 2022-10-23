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Школа осталась без крыши после страшного урагана под Новосибирском

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации. Крышу сдвинуло со школы в Мочище, но на учебный процесс это не повлияет

Крышу со школы сорвал ураганный ветер под Новосибирском

На станции Мочище в Новосибирской области со здания школы сдвинуло крышу, всему виной ураганный ветер. Информацию подтвердили в правительстве региона.

В воскресенье, 23 октября на Новосибирскую область обрушился шквальный ветер, который оторвал крышу с общежития, а также повредил кровлю в одной из местных школ в Мочище. Выяснилось, что кровля сдвинулась со школы №18 – поврежденным участком оказался спортивный зал.

В настоящий момент там работает восстановительная бригада, а также представители администрации района. На учебный процесс происшествие не повлияет, уточнили в правительстве региона.

Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Школа
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