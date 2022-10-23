Крышу со школы сорвал ураганный ветер под Новосибирском

Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания.