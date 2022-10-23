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Пробки сковали левобережье Новосибирска после смерча и сорванной крыши

Сегодня, 07:17
Фото: АСТ-54
Крышу оторвало и выкинуло во двор, а также на дорогу

В Новосибирске возникла пробка на левобережье из-за обломков крыши

В Ленинском районе Новосибирска из-за обломков сорванной крыши во время урагана образовалась пробка. Об этом рассказали Atas.info очевидцы, которые не могли оперативно проехать дорожные заторы.

В воскресенье, 23 октября около 8 утра с общежития по улице Станционной № 8 сильным ураганом сорвало крышу со здания. Обломки кровли разлетелись на проезжую часть, также на участке повреждена система горячего водоснабжения и линии электропередач.

«Видел, как рабочие разбирали завалы на дороге, там стоят машины спасателей. Жуткая пробка на проезде Энергетиков, объезжали кто как мог. Левый берег в пробках был утром», - сообщил Atas.info новосибирец Дмитрий.

О дорожных заторах свидетельствовал и сервис 2ГИС. Однако в настоящий момент пробки оцениваются в 2 балла и движение на дорогах левобережья – свободно.

Напомним, что последствия ЧП на Станционной устраняли экстренные службы. Фотографии с места происшествия собраны в материале

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП
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