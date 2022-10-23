В воскресенье, 23 октября около 8 утра с общежития по улице Станционной № 8 сильным ураганом сорвало крышу со здания. Обломки кровли разлетелись на проезжую часть, также на участке повреждена система горячего водоснабжения и линии электропередач.
«Видел, как рабочие разбирали завалы на дороге, там стоят машины спасателей. Жуткая пробка на проезде Энергетиков, объезжали кто как мог. Левый берег в пробках был утром», - сообщил Atas.info новосибирец Дмитрий.
О дорожных заторах свидетельствовал и сервис 2ГИС. Однако в настоящий момент пробки оцениваются в 2 балла и движение на дорогах левобережья – свободно.
Напомним, что последствия ЧП на Станционной устраняли экстренные службы. Фотографии с места происшествия собраны в материале.