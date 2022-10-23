Ураган разбушевался в Новосибирске - он снес крышу с общежития и разбил машины

Буря оставила без крыши общежитие на Станционной, 8 в Новосибирске. Также рухнувшая кровля повредила два припаркованных рядом автомобиля и линию электропередач.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что около 8 утра 23 октября в городе начался сильнейший ураган. Неистовые порывы ветра обрушили кровлю со здания общежития в Ленинском районе. «Крыша развалилась по частям, а обломки падали во двор с высоты 3 этажа. Благо людей рядом не было, но стояли машины. Они теперь подбиты», - рассказала очевидица Atas.info. За 5 минут после вызова на место ЧП приехали специалисты МЧС. По их данным, никто из горожан не пострадал, повреждены 2 автомобиля. «Также ветер оборвал линию электропередачи и систему подачи горячей воды в дома. Из-за ситуации с 3 этажа общежития эвакуировали 13 жителей, среди которых 3 детей», - добавил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков. На произошедший апокалипсис уже отреагировали городские власти. От мэрии Новосибирска приехал автобус, в котором люди смогут отогреться. Сейчас на месте работают 39 человек и 10 единиц техники от экстренных служб. Они устраняют последствия урагана.