Появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске

Инцидент произошел в 8 утра в здании трехэтажного общежития недалеко от проезда Энергетиков. У жилого помещения оторвало кровлю и выбросило ее во двор и проезжую часть. Всему виной сильнейший порывистый ветер.
Среди людей пострадавших не оказалось, а вот припаркованные автомобили были повреждены. Утром происходила эвакуация проживающих в общежитии новосибирцев – всего вывели из помещений 13 человек, которые жили на верхнем этаже.
На месте работают коммунальные службы. На участке ЧП повреждено электричество, а также нарушена система горячего водоснабжения. Сейчас уточнятся размер причиненного ущерба.
Напомним, что в Новосибирской области МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. В ближайшие дни придут мокрый снег, дожди и штормовой ветер.