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Появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске

Сегодня, 08:14
Фото: ГУ МЧС по региону
Последствия утреннего ЧП на Станционной, на месте дежурят спасатели
Ранним утром 23 сентября в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП: ветер сорвал крышу с общежития по улице Станционной. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел в 8 утра  в здании трехэтажного общежития недалеко от проезда Энергетиков. У жилого помещения оторвало кровлю и выбросило ее во двор и проезжую часть. Всему виной сильнейший порывистый ветер.

Крыша упала прямо во двор, на припаркованные автомобили Крыша упала прямо во двор, на припаркованные автомобили
Крыша упала прямо во двор, на припаркованные автомобили
Фото: ГУ МЧС по НСО

Среди людей пострадавших не оказалось, а вот припаркованные автомобили были повреждены. Утром происходила эвакуация проживающих в общежитии новосибирцев – всего вывели из помещений 13 человек, которые жили на верхнем этаже.

На месте работают коммунальные службы. На участке ЧП повреждено электричество, а также нарушена система горячего водоснабжения. Сейчас уточнятся размер причиненного ущерба.  

Напомним, что в Новосибирской области МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. В ближайшие дни придут мокрый снег, дожди и штормовой ветер. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Погода
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