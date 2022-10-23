Снежная буря и ураганный ветер надвигаются на Новосибирск

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 23 октября, в регионе ожидается порывистый ветер до 22 м/с. Дневная температура будет в пределах +6 градусов. Выпадут и осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.
В понедельник, 24 октября, днем столбик термометра покажет +5 градусов, а ночью температура опустится до 0 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 м/с. Существенных осадком днем не прогнозируется, в отдельных районах возможен гололед.
Кроме того, МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за ухудшения погоды. В ведомстве просят быть внимательнее на дорогах и не парковать свои автомобили у шатких конструкций.
Напомним, что сегодня буря оставила без крыши общежитие на Станционной, 8 в Новосибирске. Также рухнувшая кровля повредила два припаркованных рядом автомобиля и линию электропередач. В связи с происшествием на дорогах возникли пробки.