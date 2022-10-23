Все последствия урагана в Новосибирске и области: обрыв ЛЭП, падение деревьев и крыш

Так сегодня утром без крыши над головой остались жильцы общежития на улице Станционная, 8 в Новосибирске. Шквал частично снес кровлю со здания. Она упала во двор, повредила два автомобиля, линию электропередач и систему подачи горячей воды. Сейчас местные жители греются в муниципальном автобусе.