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Все последствия урагана в Новосибирске и области: обрыв ЛЭП, падение деревьев и крыш

Сегодня, 04:45
Фото: АСТ-54/ВК
Ураган снес крышу с общежития в Новосибирске
Мощнейший ураган разбушевался 23 октября в Новосибирске и области. Он сносит на своём пути линии электропередач, деревья и крыши со зданий. Последствия бури и опасные участки – в материале Atas.info.

По данным ГУ МЧС Новосибирской области, в мегаполисе зафиксирован сильнейший штурмовой ветер с порывами до 25-28 м/с. Ураган такой мощи способен навредить людям и системам жизнеобеспечения города и районов региона.

Так сегодня утром без крыши над головой остались жильцы общежития на улице Станционная, 8 в Новосибирске. Шквал частично снес кровлю со здания. Она упала во двор, повредила два автомобиля, линию электропередач и систему подачи горячей воды. Сейчас местные жители греются в муниципальном автобусе.

Ураган снес крышу с общежития в НовосибирскеУраган снес крышу с общежития в Новосибирске
Ураган снес крышу с общежития в НовосибирскеУраган снес крышу с общежития в Новосибирске
Ураган снес крышу с общежития в Новосибирске
Фото: АСТ-54/ВК

От падающих деревьев убегают в данный момент жители Академгородка. По словам очевидцев, несколько минут назад на Морском проспекте, № 29 упала береза. Благо людей рядом не было, но это дерево частично перекрыло Университетский проспект.

Фото: Щ, Академ и окрестности/ВК

Также сосны и березы рушатся на землю на проспекте Академика Коптюга. Горожан настоятельно просят обходить Пироговский лес из-за апокалипсиса.

Без света и газа остались некоторые жители поселка Колывань в Новосибирской области. Возле частного дома на улице Калинина ветер переломил дерево, которое упало на ЛЭП и газовую трубу.

Ураган в Колывани
Фото: Типичная Колывань/ВК
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Погода
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