Все последствия урагана в Новосибирске и области: обрыв ЛЭП, падение деревьев и крыш

По данным ГУ МЧС Новосибирской области, в мегаполисе зафиксирован сильнейший штурмовой ветер с порывами до 25-28 м/с. Ураган такой мощи способен навредить людям и системам жизнеобеспечения города и районов региона.
Так сегодня утром без крыши над головой остались жильцы общежития на улице Станционная, 8 в Новосибирске. Шквал частично снес кровлю со здания. Она упала во двор, повредила два автомобиля, линию электропередач и систему подачи горячей воды. Сейчас местные жители греются в муниципальном автобусе.
От падающих деревьев убегают в данный момент жители Академгородка. По словам очевидцев, несколько минут назад на Морском проспекте, № 29 упала береза. Благо людей рядом не было, но это дерево частично перекрыло Университетский проспект.
Также сосны и березы рушатся на землю на проспекте Академика Коптюга. Горожан настоятельно просят обходить Пироговский лес из-за апокалипсиса.
Без света и газа остались некоторые жители поселка Колывань в Новосибирской области. Возле частного дома на улице Калинина ветер переломил дерево, которое упало на ЛЭП и газовую трубу.