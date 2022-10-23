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Сильный ветер сорвал крышу с продуктового магазина в Новосибирске

Сегодня, 10:35
Фото: Инцидент Новосибирск
Последствие ЧП
В Кировском районе Новосибирска порывами ветра сорвало крышу, о чем сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 23 октября на улице Зорге, 44а. У продуктового магазина «Монетка» ветер сорвал кровлю.

На опубликованных кадрах заметно, что крыша буквально оторвалась от части здания. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что в Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение о порывах ветра, которых достигают 25-28 метров в секунду. 

Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания. Также на станции Мочище в Новосибирской области со здания школы сдвинуло крышу. На учебный процесс это не повлияет. 

 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Видео
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