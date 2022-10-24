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Общежитие колледжа осталось без крыши в Новосибирской области

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Расселение студентов не потребовалось, пострадавших нет

С общежития аграрного колледжа в Маслянино под Новосибирском сорвало крышу

В Новосибирской области в рабочем поселке Маслянинского района во время ураганного ветра сорвало крышу с общежития, о чем сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Из-за погодных условий в Новосибирской области пострадали несколько образовательных учреждений. Так, у общежития аграрного колледжа в Маслянино была сорвано крыша. Однако расселения студентов не потребовалось. Все работы проводят оперативно и должны завершить уже сегодня.

Кроме того, ветром была повреждена и кровля школы в Мочище. В настоящий момент там работает восстановительная бригада, а также представители администрации района. На учебный процесс происшествие не повлияет, уточняли ранее в правительстве региона.

«В 18 школе полностью была повреждена кровля спортзала. Учебному процессу это не помешает. Все меры приняты. Ликвидация последствий в ближайшее время», - доложил губернатору Минобр Сергей Федорчук.

Напомним, что большой удар стихией пришелся на Ленинский район. Сколько еще произошло ЧП - в материале. Ранее в МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области. Под отключения электроснабжения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.

 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Ураган в Новосибирске#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Погода
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