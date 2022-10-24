С общежития аграрного колледжа в Маслянино под Новосибирском сорвало крышу

Напомним, что большой удар стихией пришелся на Ленинский район. Сколько еще произошло ЧП - в материале. Ранее в МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области. Под отключения электроснабжения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.