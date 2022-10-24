С общежития аграрного колледжа в Маслянино под Новосибирском сорвало крышу

Из-за погодных условий в Новосибирской области пострадали несколько образовательных учреждений. Так, у общежития аграрного колледжа в Маслянино была сорвано крыша. Однако расселения студентов не потребовалось. Все работы проводят оперативно и должны завершить уже сегодня.
Кроме того, ветром была повреждена и кровля школы в Мочище. В настоящий момент там работает восстановительная бригада, а также представители администрации района. На учебный процесс происшествие не повлияет, уточняли ранее в правительстве региона.
«В 18 школе полностью была повреждена кровля спортзала. Учебному процессу это не помешает. Все меры приняты. Ликвидация последствий в ближайшее время», - доложил губернатору Минобр Сергей Федорчук.
Напомним, что большой удар стихией пришелся на Ленинский район. Сколько еще произошло ЧП - в материале. Ранее в МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области. Под отключения электроснабжения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.