В МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области

Штормовой ветер способствовал обрушению электроснабжения в области. Под отключения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.
«По состоянию на утро [24 октября Прим. Ред.] работы по установлению электроснабжения продолжаются в одном населенном пункте Северного района в селе Федорова. Там 42 жилых дома и один социально значимый объект остаются без электричества. Восстановление запланировано на 12 часов сегодняшнего дня», - доложил глава МЧС НСО Виктор Орлов.
Кроме того, в Новосибирске, Бердске и Черепановском районе падали деревья, опрокидывались остановочные павильоны и другие конструкции. Городские службы работали оперативно и устраняли последствия стихии.
Также в Новосибирске, Новосибирском районе, Маслянинском, Тогучинском Черепановском районах произошли повреждения кровель зданий различного назначения. Пострадавших нет. Из общежития в Ленинском районе, где обрушилась крыша, было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей.
Напомним, ранее стало известно, в каких районах Новосибирска было больше всего ЧП во время урагана. Лидером стал Ленинский район.