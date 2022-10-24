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В МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области

Сегодня, 03:55
Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирской области 26 тысяч человек остались без света

26 тысяч человек остались без света в Новосибирской области

В Новосибирской области начальник главного управления МЧС России по региону доложил на оперативном совещании у губернатора 24 октября о последствиях опасных метеоявлений прошлым днем.

Штормовой ветер способствовал обрушению электроснабжения в области. Под отключения попало 7,5 тысяч домов, с населением свыше 26,5 тысяч человек. Без электричества остались 85 социально значимых объектов.

«По состоянию на утро [24 октября Прим. Ред.] работы по установлению электроснабжения продолжаются в одном населенном пункте Северного района в селе Федорова. Там 42 жилых дома и один социально значимый объект остаются без электричества. Восстановление запланировано на 12 часов сегодняшнего дня», - доложил глава МЧС НСО Виктор Орлов.

Кроме того, в Новосибирске,  Бердске и  Черепановском районе падали деревья, опрокидывались остановочные павильоны и другие конструкции. Городские службы работали оперативно и устраняли последствия стихии.

Также в Новосибирске, Новосибирском районе, Маслянинском, Тогучинском Черепановском районах произошли повреждения кровель зданий различного назначения. Пострадавших нет. Из общежития в Ленинском районе, где обрушилась крыша, было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей.

Напомним, ранее стало известно, в каких районах Новосибирска было больше всего ЧП во время урагана. Лидером стал Ленинский район. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Погода
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