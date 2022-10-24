В МЧС рассказали о последствиях стихии 24 октября в Новосибирской области

Также в Новосибирске, Новосибирском районе, Маслянинском, Тогучинском Черепановском районах произошли повреждения кровель зданий различного назначения. Пострадавших нет. Из общежития в Ленинском районе, где обрушилась крыша, было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей.