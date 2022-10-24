Стало известно, в каких районах Новосибирска было больше всего ЧП во время урагана

Как рассказали в мэрии, в воскресенье произошло 55 происшествий, нанесенных сильным ветром. Он оборвал 27 линий электропередач, повалил 17 деревьев, 7 различных конструкций и 4 – остановочных павильонов. Все обошлось без пострадавших. Городские службы работали оперативно и устраняли последствия стихии.
Лидером по количеству ЧП стал Ленинский район – там произошло 15 инцидентов, в том числе и обрушение кровли у общежития. В Заельцовском районе 8 раз падали деревья, обрывались линии электропередач и отрывались провода.
Чуть меньше пришествий случилось в Кировском районе (6) и Калининском районе (5). В Советском районе было 5 ЧП, в Первомайском и Октябрьском по 4, в Центральном 3 и в Железнодорожном 2.