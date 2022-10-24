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Стало известно, в каких районах Новосибирска было больше всего ЧП во время урагана

Сегодня, 03:27
Фото: atas.info
Лидером по ЧП стал Ленинский район
В Новосибирске 23 октября бушевал ураганный ветер, который принес множество происшествий. Atas.info удалось узнать, в каких районах города было больше всего ЧП.

Как рассказали в мэрии, в воскресенье произошло 55 происшествий, нанесенных сильным ветром. Он оборвал 27 линий электропередач, повалил 17 деревьев, 7 различных конструкций и 4 – остановочных павильонов. Все обошлось без пострадавших. Городские службы работали оперативно и устраняли последствия стихии.

Лидером по количеству ЧП стал Ленинский район – там произошло 15 инцидентов, в том числе и обрушение кровли у общежития. В Заельцовском районе 8 раз падали деревья, обрывались линии электропередач и отрывались провода.

Чуть меньше пришествий случилось в Кировском районе (6) и Калининском районе (5). В Советском районе было 5 ЧП, в Первомайском и Октябрьском по 4, в Центральном 3 и в Железнодорожном 2.

Напомним, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежитияшколы и продуктового магазина.  

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Погода
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