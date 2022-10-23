atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти помогут в расселении людей из общежития в Новосибирске, где сорвало крышу

Сегодня, 08:55
Фото: ГУ МЧС по НСО
Всего было эвакуировано 13 жильцов, пострадавших нет
Мэрия Новосибирска переселит людей из общежития на Станционной, где произошло ЧП с сорванной крышей, о чем заявляет Телеграм-канал «Мэр и я».

Муниципалитет поможет новосибирцам, которых эвакуировали из общежития по улице Станционной, 8. Сегодня, 23 октября шквалистый ветер сорвал крышу с жилого здания.

В результате происшествия жильцов с 3 этажа общежития вывели из разрушенных помещений. Все обошлось без пострадавших.

«По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд», - сообщили в городской мэрии.

В настоящий момент известно о 13 эвакуированных человек, среди них трое детей. Спасатели и коммунальщики продолжают работы и устраняют последствия урагана.

Напомним, что ранее появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске. Кроме того, стало известно, что кровля обрушилась прямо во двор на припаркованные автомобили, а также обломки разлетелись по проезжей части, в результате чего образовались пробки. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Погода#Мэрия
Подпишитесь
Ураган разбушевался в Новосибирске - он снес крышу с общежития и разбил машины
Сегодня, 09:51
Эшелоны на фронт, громкий арест и смерть младенца: неделя в Новосибирске
Вчера, 11:41
Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить проезд
Вчера, 12:13
Появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске
Сегодня, 15:14
Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска
Сегодня, 10:52
Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков
Сегодня, 12:09