Муниципалитет поможет новосибирцам, которых эвакуировали из общежития по улице Станционной, 8. Сегодня, 23 октября шквалистый ветер сорвал крышу с жилого здания.
В результате происшествия жильцов с 3 этажа общежития вывели из разрушенных помещений. Все обошлось без пострадавших.
«По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд», - сообщили в городской мэрии.
В настоящий момент известно о 13 эвакуированных человек, среди них трое детей. Спасатели и коммунальщики продолжают работы и устраняют последствия урагана.
Напомним, что ранее появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске. Кроме того, стало известно, что кровля обрушилась прямо во двор на припаркованные автомобили, а также обломки разлетелись по проезжей части, в результате чего образовались пробки.