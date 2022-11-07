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Прокуратора Новосибирска направила в суд дело о хищении 1.5 млрд. рублей

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Деньги
На сайте новосибирской прокуратуры в понедельник, 7 ноября, появилось сообщение о передаче материалов дела группы компаний ПТК-30 в Железнодорожный районный суд.

Следствие предъявляет обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств. Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций под видом строительства 9 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах Новосибирска. Полученные деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению.

Указанные преступления совершались в период с 2007 по 2018 год. На скамье подсудимых окажутся два новосибирца.

Один из обвиняемых легализовал более 17 млн. рублей, общий размер причиненного ущерба составил 1,423 млрд. рублей. В ходе следствия арест был наложен на сумму, близкую к 2 млрд. рублей.

Ранее сообщалось об обманутых дольщиках, вложившихся в стройку компании "Жилище".

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#Общество#Город#Криминал#Бизнес#Новосибирск#Прокуратура Новосибирска#1.5 миллиарда рублей#ПТК-30
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