Прокуратора Новосибирска направила в суд дело о хищении 1.5 млрд. рублей

Следствие предъявляет обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств. Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций под видом строительства 9 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах Новосибирска. Полученные деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению.
Указанные преступления совершались в период с 2007 по 2018 год. На скамье подсудимых окажутся два новосибирца.
Один из обвиняемых легализовал более 17 млн. рублей, общий размер причиненного ущерба составил 1,423 млрд. рублей. В ходе следствия арест был наложен на сумму, близкую к 2 млрд. рублей.
Ранее сообщалось об обманутых дольщиках, вложившихся в стройку компании "Жилище".