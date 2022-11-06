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Мошенники звонят новосибирцам и представляются правоохранителям

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
Не сообщайте какую-либо информацию о себе, тем более не давайте реквизиты карт
В Новосибирске орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, о чем сообщает СУ СК по НСО.

По данным Следкома, жителям Новосибирской области звонят мошенники под видом сотрудников банков или правоохранителей. Некоторые из злоумышленников используют фальшивые документы, и программу, которая меняет номера телефонов. Целью аферистов — развести своих жертв на деньги.

В Следственном комитете напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не имеют право запрашивать у новосибирцев персональные данные, счета, реквизиты. Даже если вам звонят якобы оказать помощь следствию в поимке преступников. Это незаконно.

Если же вы столкнулись с таким звонком, то завершите разговор. Перезвоните на официальный номер ведомства, из которого якобы был совершен вызов. Запрещено разглашать по телефону любую личную информацию.

Напомним, ранее жителям Новосибирской области начали звонить боты, которые приглашают их в военкомат в рамках частичной мобилизации. За «отсрочку» они просили деньги.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Мошенники
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