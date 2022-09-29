atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Боты-мошенники из «военкомата» стали звонить и писать жителям Новосибирска

Сегодня, 06:44
Фото: PXhere.
Жителям Новосибирской области начали звонить боты, которые приглашают их в военкомат в рамках частичной мобилизации. Информацию Atas.info сообщил очевидец.

Робот с первых секунд разговора начинает узнавать фамилию, имя и отчество, а затем нужно отвечать да/нет. Всех в итоге все равно приглашают в военкомат, даже если назвать вымышленную фамилию.

При этом появились не только телефонные мошенники, но и по СМС. Корреспондент Atas.info столкнулся с сообщением, когда написали «Фамилия/Имя/Отчество, просим вас явиться в военкомат для получения повестки с 27 по 29 сентября с 08:30 до 14:00. Неявка грозит уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы» – это было максимально правдоподобно, потому что использовались верные ФИО. 

Однако дальнейшее сообщение сразу дало понять о мошенничестве – они написали, что могут забыть, если им перевести некоторую сумму денег.

#Общество#Криминал#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Частичная мобилизация#Армия#Мошенничество#Александр Кондратьев
Подпишитесь
Срочно. Поджечь военкомат во время частичной мобилизации пытались в Новосибирске
Сегодня, 08:50
Полиция поймала поджигателя военкомата в Новосибирске
Сегодня, 10:12
Раскрыт шокирующий прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирске
Сегодня, 08:31
Автомобилисты экстренно «переобуваются» на шиномонтажках в Новосибирске
Сегодня, 09:45
В Новосибирске ГИБДД посоветовала водителям подготовить машины к зиме
Сегодня, 10:22
Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области
Вчера, 11:39