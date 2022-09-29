Робот с первых секунд разговора начинает узнавать фамилию, имя и отчество, а затем нужно отвечать да/нет. Всех в итоге все равно приглашают в военкомат, даже если назвать вымышленную фамилию.
При этом появились не только телефонные мошенники, но и по СМС. Корреспондент Atas.info столкнулся с сообщением, когда написали «Фамилия/Имя/Отчество, просим вас явиться в военкомат для получения повестки с 27 по 29 сентября с 08:30 до 14:00. Неявка грозит уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы» – это было максимально правдоподобно, потому что использовались верные ФИО.
Однако дальнейшее сообщение сразу дало понять о мошенничестве – они написали, что могут забыть, если им перевести некоторую сумму денег.