При этом появились не только телефонные мошенники, но и по СМС. Корреспондент Atas.info столкнулся с сообщением, когда написали «Фамилия/Имя/Отчество, просим вас явиться в военкомат для получения повестки с 27 по 29 сентября с 08:30 до 14:00. Неявка грозит уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы» – это было максимально правдоподобно, потому что использовались верные ФИО.