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Мошенники от имени известного фотографа Уницына продают икру в Новосибирске

Сегодня, 16:43
Фото: Антон Уницын/ВК
Известный фотограф из Новосибирска Антон Уницын внезапно «сменил» сферу деятельности на торговлю икрой. Друзья и коллеги 12 сентября получили от него странные сообщения в WhatsApp о продаже морепродуктов.
«Сегодня мне написали уже три человека о том, что от моего имени им пишут в ватсап такие сообщения. Там предлагают купить икру и креветки по выгодным ценам», - рассказал Atas.info фотограф Уницын.

Друзья Антона на эти SMS-ки не клюнули. Они поняли сразу, что в мессенджере орудуют мошенники.

Фото: героя публикации
«Я не стала даже отвечать, понятно сразу было, что это не Антон. Манера речи не та, и пунктуация отсутствовала. А вот наша общая подруга ответила им, а потом сразу Антону об этом рассказала», - пояснила подруга фотографа Александра Фомич.

Антон Уницын надеется, что мошенникам не удалось никого обмануть. С его слов, преступники могли найти его номер телефона на страницах коллег и завести отдельный аккаунт с его аватаркой. Эту информацию он скинул всем товарищам в Telegram-канал, чтобы их предупредить.

Фото: героя публикации

Напомним, ранее Atas.info писал о фотографе в Новосибирске, которую клиентки обвинили в мошенничестве. С их слов, девушка не отдает им обработанные кадры после фотосессии, также не возвращает деньги за неоказанную услугу.

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#Общество#Новосибирск#Мошенники#WhatsApp#Алина Шефер
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