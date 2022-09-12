Мошенники от имени известного фотографа Уницына продают икру в Новосибирске

«Сегодня мне написали уже три человека о том, что от моего имени им пишут в ватсап такие сообщения. Там предлагают купить икру и креветки по выгодным ценам», - рассказал Atas.info фотограф Уницын.
Друзья Антона на эти SMS-ки не клюнули. Они поняли сразу, что в мессенджере орудуют мошенники.
«Я не стала даже отвечать, понятно сразу было, что это не Антон. Манера речи не та, и пунктуация отсутствовала. А вот наша общая подруга ответила им, а потом сразу Антону об этом рассказала», - пояснила подруга фотографа Александра Фомич.
Антон Уницын надеется, что мошенникам не удалось никого обмануть. С его слов, преступники могли найти его номер телефона на страницах коллег и завести отдельный аккаунт с его аватаркой. Эту информацию он скинул всем товарищам в Telegram-канал, чтобы их предупредить.
Напомним, ранее Atas.info писал о фотографе в Новосибирске, которую клиентки обвинили в мошенничестве. С их слов, девушка не отдает им обработанные кадры после фотосессии, также не возвращает деньги за неоказанную услугу.