Мошенники от имени известного фотографа Уницына продают икру в Новосибирске

Антон Уницын надеется, что мошенникам не удалось никого обмануть. С его слов, преступники могли найти его номер телефона на страницах коллег и завести отдельный аккаунт с его аватаркой. Эту информацию он скинул всем товарищам в Telegram-канал, чтобы их предупредить.