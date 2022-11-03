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Заместитель директора новосибирского дома-интерната обобрала детей до нитки

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI
Сотрудница втиралась в доверие к детям и незаконно получала их деньги

Экс-замдиректора новосибирского дома-интерната обманула детей на 1 млн рублей

В мошенничестве обвиняют бывшего заместителя директора дома-интерната, подробности рассказали в областной прокуратуре.

В этом доме-интернате содержатся дети с заболеваниями. Женщина втиралась к ним в доверие и похищала их законные деньги. По данным следствия, с 2018 по 2020 год заместитель имела доступ к банковским счетам воспитанников и снимала с них средства.

Ущерб получили 7 детей. Сотрудница обманула их на сумму более чем 1,1 млн рублей. На этом не все – сибирячка пообещала купить квартиру одному из воспитанников, но в итоге украла у него 350 тысяч рублей.

Свою вину заместитель признала частично. Ее имущество арестовано (всего 930 тысяч рублей). Уголовное дело рассмотрит суд.

Напомним, что директора Завьяловского интерната обвинили в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. На воспитанника упало бетонное ограждение. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Дети#Деньги
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