Новосибирская прокуратура направила в суд дело директора интерната

Следственный комитет установил, что в мае этого года директор Завьяловского психоневрологического интерната при демонтаже бетонного забора не ограничил доступ к территории проведения работ. В результате чего мужчина, проживающий в учреждении, беспрепятственно зашел в опасную зону, где на него упала бетонная плита, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.