atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирская прокуратура направила в суд дело директора интерната

Сегодня, 13:14
Фото: nsk.sledcom.ru
Лежащий белый забор
В сообщении на сайте прокуратуры Новосибирской области сообщается об утверждении обвинения по ч. 2 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека

Следственное управление Новосибирской области также сообщило о завершении расследования. В результате работы искитимский СК, занимавшийся этим случаем, собрал достаточные доказательства и направил дело в районный суд. 

Следственный комитет установил, что в мае этого года директор Завьяловского психоневрологического интерната при демонтаже бетонного забора не ограничил доступ к территории проведения работ. В результате чего мужчина, проживающий в учреждении, беспрепятственно зашел в опасную зону, где на него упала бетонная плита, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Напомним, что в Новосибирске начался суд по делу экс-главврача областного детского ПНД Валентины Макашевой.

Читайте также:
Сотрудники психоневрологического интернета массово увольняются под НовосибирскомВ новосибирском наркологическом диспансере объяснили длинную очередьВ психбольнице Новосибирска пройдет заседание по делу якутского шамана Габышева
#Общество#Город#Происшествия#Психоневрологический интернат#Суд#Директор#Следственный комитет#Прокуратура
Подпишитесь
Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Сегодня, 12:37
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
Сегодня, 10:11
Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
Сегодня, 08:14
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Вчера, 09:45
Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Сегодня, 09:56
Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
Сегодня, 09:12