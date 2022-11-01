Новосибирская прокуратура направила в суд дело директора интерната

Следственное управление Новосибирской области также сообщило о завершении расследования. В результате работы искитимский СК, занимавшийся этим случаем, собрал достаточные доказательства и направил дело в районный суд.
Следственный комитет установил, что в мае этого года директор Завьяловского психоневрологического интерната при демонтаже бетонного забора не ограничил доступ к территории проведения работ. В результате чего мужчина, проживающий в учреждении, беспрепятственно зашел в опасную зону, где на него упала бетонная плита, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Напомним, что в Новосибирске начался суд по делу экс-главврача областного детского ПНД Валентины Макашевой.