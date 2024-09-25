Аварийный дом

Тянут уже год . Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района

94-летняя Вера Гаврииловна Ярмош лишилась единственного жилья в январе 2023 года, но до сих пор не может получить компенсацию за аварийный сгоревший дом, рассказала дочь женщины.