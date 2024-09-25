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Аварийный дом

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2024
Бастрыкин обратил внимание на протекшие крыши и бараки в Новосибирске
В Новосибирске жильцы многострадального дома добились реакции правоохранителей, которые проверят нарушения их жилищных прав, сообщили в СКР.
25 сентября, 01:50
Тянут уже год. Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района
94-летняя Вера Гаврииловна Ярмош лишилась единственного жилья в январе 2023 года, но до сих пор не может получить компенсацию за аварийный сгоревший дом, рассказала дочь женщины.
2 августа, 11:59
Почти 500 аварийных домов расселят за 5 лет в Новосибирске
Практически 500 домов, которые уже признаны аварийными до 2024 года, планируется расселить за пять лет, сообщили в мэрии.
17 июля, 04:56
В доме с 60-летней историей пошли трещины на стенах — жильцы требуют экспертизу
В Новосибирске на стенах пятиэтажной «хрущевки» на улице Блюхера, 49 возникли трещины. Дом постепенно приходит в негодность, что волнует жильцов.
5 апреля, 10:39
«Доски положим — и все»: новосибирцы жалуются на рухнувшее крыльцо аварийного дома
В Железнодорожном районе Новосибирска жители дома жалуются на практически рухнувшее крыльцо дома. По нему приходится ходить ежедневно, едва не ломая ноги.
30 марта, 12:48
«Вышивайте крестиком»: многодетная семья из Тогучина живет в доме с ледяным полом
Жительнице Тогучина, многодетной матери Алесе Шаталовой уже семь лет не выделяют новое жилье. В соцзащите утверждают, что денег на переселение не имеется.
29 января, 10:04
«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо
Последствия коммунальных аварий в Новосибирске по-прежнему сказываются на повседневной жизни людей. Жители двухэтажного деревянного общежития по Серафимовича, 5 стали свидетелями прорыва системы теплоснабжения в ночь на 22 января.
23 января, 12:32
2023
В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей
25 ноября 2023, 14:44
Квартиры в аварийном доме 1931 года выкупит мэрия на Ростовской в Новосибирске
Мэрия Новосибирска планирует выкупить две квартиры в аварийном доме на улице Ростовской, который позже будет снесен.
2 октября 2023, 01:31
В Новосибирске полностью снесли разрушенный дом на Линейной
22 августа 2023, 12:49
Чиновники мэрии Новосибирска не расселили аварийный дом — ими займутся следователи
В Новосибирске завели уголовное дело на чиновников городской администрации. Их подозревают в халатности по расселению аварийного дома.
22 июля 2023, 07:38
В Новосибирске рухнула стена дома бойца СВО
В Новосибирске произошло обрушение стены частного дома. Он принадлежит участнику СВО.
10 июля 2023, 07:50
Пенсионерка добилась почти 3 миллионов рублей на покупку новой квартиры
В Новосибирской области пенсионерке выделили 2,8 миллиона рублей на приобретение нового жилья. Этого удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры.
30 июня 2023, 08:07
Новосибирские прокуроры займутся рухнувшим фасадом Стоквартирного дома
В Новосибирске прокуратура взяла на контроль обрушение фасада Стоквартирного дома. Инцидент произошел сегодня утром.
29 июня 2023, 14:16
У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад
29 июня 2023, 07:36
Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Разрушающееся общежитие в Новосибирске привлекло внимание Следственного комитета. Аварийное жилье взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
5 мая 2023, 09:44
В Новосибирске снесут 9 аварийных домов до 2033 года
2 апреля 2023, 08:25
В Новосибирске 20 жильцов дома на Линейной получат деньги вместо квартир
Двадцать собственников квартир разрушенного дома на Линейной готовы получить денежную компенсацию вместо нового жилья, о чем сообщил вице-мэр Алексей Кондратьев во время аппаратного совещания.
14 марта 2023, 03:30
Новосибирские прокуроры проверят рухнувший у ветерана потолок
Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о возникновении аварийной ситуации в доме по улице Калинина в Новосибирске. Ранее в СМИ сообщалось о рухнувшем потолке в одной из квартир. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
10 марта 2023, 07:34
В Новосибирске три дома на Бердском шоссе и Фабричной признали аварийными
13 февраля 2023, 07:42

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