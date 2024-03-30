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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:53

Крыльцо находится в ужасающем состоянии

«Доски положим — и все»: новосибирцы жалуются на рухнувшее крыльцо аварийного дома

30 марта 2024, 12:48
Фото: ВК / АСТ-54
Крыльцо находится в ужасающем состоянии

В Новосибирске возле дома разрушается крыльцо — жильцы бьют тревогу

В Железнодорожном районе Новосибирска жители дома жалуются на практически рухнувшее крыльцо дома. По нему приходится ходить ежедневно, едва не ломая ноги.

Дом находится на улице Владимировский спуск, 9. Все здание находится в ужасающем аварийном состоянии, но главную опасность представляет крыльцо, ведущее к подъезду №4.

Возмущенные жители дома создали пост в социальных сетях.

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«Хочу предать эту историю огласке, потому что требуется полностью замена крыльца, а нам сказали: „Сейчас доски вам положим и хватит“. Как должны ходить дети? Самое интересное, что нам с этого месяца подняли стоимость оплаты за содержание и ремонт жилья!», — гласит пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

В итоге старшее поколение попросту боится ходить по крыльцу и перепрыгивает через ступеньки. Также они пытаются оградить провал на лестнице. Обращения в инстанции пока ничего не дают.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ветхое жилье#Соцсети#Аварийный дом#Аварийное жилье#Александр Ляхов
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