«Доски положим — и все»: новосибирцы жалуются на рухнувшее крыльцо аварийного дома

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Дом находится на улице Владимировский спуск, 9. Все здание находится в ужасающем аварийном состоянии, но главную опасность представляет крыльцо, ведущее к подъезду №4.
Возмущенные жители дома создали пост в социальных сетях.
«Хочу предать эту историю огласке, потому что требуется полностью замена крыльца, а нам сказали: „Сейчас доски вам положим и хватит“. Как должны ходить дети? Самое интересное, что нам с этого месяца подняли стоимость оплаты за содержание и ремонт жилья!», — гласит пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
В итоге старшее поколение попросту боится ходить по крыльцу и перепрыгивает через ступеньки. Также они пытаются оградить провал на лестнице. Обращения в инстанции пока ничего не дают.