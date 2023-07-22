Чиновники мэрии Новосибирска не расселили аварийный дом — ими займутся следователи

Причиной возбуждения дела стал сюжет одного из региональных телеканалов. В нем рассказывалось, что дом довоенной постройки на улице Ногина пришел в полную негодность. В нем сгнили перекрытия, в потолке образовались дыры и отсутствуют коммуникации. Дом признали аварийным в 2019 году, но жильцов до сих пор не расселили.