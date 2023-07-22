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Чиновники мэрии Новосибирска не расселили аварийный дом — ими займутся следователи

22 июля 2023, 07:38
Фото: СУ СКР по НСО
Следователи проверят компетентность чиновников

В Новосибирске следователи возбудили дело на чиновников мэрии из-за аварийного дома

В Новосибирске завели уголовное дело на чиновников городской администрации. Их подозревают в халатности по расселению аварийного дома.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии города Новосибирска», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Причиной возбуждения дела стал сюжет одного из региональных телеканалов. В нем рассказывалось, что дом довоенной постройки на улице Ногина пришел в полную негодность. В нем сгнили перекрытия, в потолке образовались дыры и отсутствуют коммуникации. Дом признали аварийным в 2019 году, но жильцов до сих пор не расселили.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Аварийный дом#Аварийное жилье#Мэрия Новосибирска
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