Квартиры в домах-бараках времен СССР выкупит мэрия в Новосибирске — они аварийные

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Мэрия приняла решение о выкупе квартир в аварийных зданиях. Самому старому из этих зданий уже более ста лет. Соответствующие постановления были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления».
Согласно документам, муниципалитет собирается приобрести квартиры в здании на улице Красный факел, которое было построено в 1931 году и имеет общую площадь участка в 1068 квадратных метров.
Также в планах выкупить квартиры в здании на Старом шоссе, построенном в 1955 году. Площадь участка составляет 2055 квадратных метров.
Ещё одно аварийное здание, квартиры в котором будут выкуплены властями, расположено на Инской, 19. Оно было построено в 1920 году, а площадь участка составляет 297 квадратных метров.