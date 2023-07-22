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Квартиры в домах-бараках времен СССР выкупит мэрия в Новосибирске — они аварийные

22 июля 2023, 03:32
Фото: 1MI
Самому старому дому более сотни лет

В Новосибирске мэрия выкупит квартиры в домах времен СССР

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в аварийных домах, включая самый старый дом, построенный более сотни лет назад на улице Красный факел, 93.

Мэрия приняла решение о выкупе квартир в аварийных зданиях. Самому старому из этих зданий уже более ста лет. Соответствующие постановления были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления».

Согласно документам, муниципалитет собирается приобрести квартиры в здании на улице Красный факел, которое было построено в 1931 году и имеет общую площадь участка в 1068 квадратных метров.

Также в планах выкупить квартиры в здании на Старом шоссе, построенном в 1955 году. Площадь участка составляет 2055 квадратных метров.

Ещё одно аварийное здание, квартиры в котором будут выкуплены властями, расположено на Инской, 19. Оно было построено в 1920 году, а площадь участка составляет 297 квадратных метров.

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#Эмилия Губарева#Город#Квартиры#Аварийные дома#Новосибирск#Дом#Квартира#Мэрия
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