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В прокуратуре прокомментировали незаконность перепланировки центра Новосибирска

21 июля 2023, 06:35
Фото: atas.info
Надзорное ведомство заявило о нехватке социальной инфрастрктуры в центре Новосибирска
Прокурор города опротестовал постановление мэрии из-за явных нарушений градостроительных норм в части обеспечения социальной инфраструктурой

Изменения в проект планировки исторического центра Новосибирска, утвержденные муниципалитетом, нарушают градостроительное законодательство, прокомментировали в городской прокуратуре решение опротестовать соответствующее постановление мэрии.

«Проект планировки утвержден до 2030 года. С учетом нормативов градостроительного проектирования, потребность до 2030 года для детских садов составляет 619 мест, для школ — 2035. В проекте планировки, который утвержден, указывается для детских садов — 875 мест, для школ — 1695 мест. Получается нехватка мест по образовательным организациям», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на земельном участке на Ленина, 10, где сейчас располагается магазин «Универсам», в соответствии с правилами землепользования и застройки, предусматривается малоэтажная специализированная застройка. А в проекте планировки территории предусмотрена зона многоэтажной специализированной застройки. Такой статус не предусматривает строительства жилья, пишет издание «Сибкрай» со ссылкой на прокуратуру Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, как активисты и жители «тихого центра» восприняли решение прокуратуры, и какие надежды на изменение градостроительной политики в Новосибирске с ним связывают.

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#Прокуратура#Протест#Застройка#Город#Проект высотки вместо "Универсама"#Новосибирск
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