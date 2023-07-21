Кроме того, на земельном участке на Ленина, 10, где сейчас располагается магазин «Универсам», в соответствии с правилами землепользования и застройки, предусматривается малоэтажная специализированная застройка. А в проекте планировки территории предусмотрена зона многоэтажной специализированной застройки. Такой статус не предусматривает строительства жилья, пишет издание «Сибкрай» со ссылкой на прокуратуру Новосибирска.