Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Изменения в проект планировки исторического центра Новосибирска, утвержденные муниципалитетом, нарушают градостроительное законодательство, прокомментировали в городской прокуратуре решение опротестовать соответствующее постановление мэрии.
«Проект планировки утвержден до 2030 года. С учетом нормативов градостроительного проектирования, потребность до 2030 года для детских садов составляет 619 мест, для школ — 2035. В проекте планировки, который утвержден, указывается для детских садов — 875 мест, для школ — 1695 мест. Получается нехватка мест по образовательным организациям», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, на земельном участке на Ленина, 10, где сейчас располагается магазин «Универсам», в соответствии с правилами землепользования и застройки, предусматривается малоэтажная специализированная застройка. А в проекте планировки территории предусмотрена зона многоэтажной специализированной застройки. Такой статус не предусматривает строительства жилья, пишет издание «Сибкрай» со ссылкой на прокуратуру Новосибирска.
Ранее мы рассказывали, как активисты и жители «тихого центра» восприняли решение прокуратуры, и какие надежды на изменение градостроительной политики в Новосибирске с ним связывают.