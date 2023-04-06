Названы самые аварийные районы Новосибирска в 2023 году

Также известно, что 16 аварий регистрировали в Центральном районе, в Заельцовском и Калининском происходило 13 ДТП. В Кировском фиксировали 12, а в Советском – 11. Меньше аварий случалось в Дзержинском (8 ДТП) и по 5 аварий в Первомайском и Железнодорожном районах.