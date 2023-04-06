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Названы самые аварийные районы Новосибирска в 2023 году

6 апреля 2023, 04:32
Фото: 1MI
В каких районах было больше ДТП в Новосибирске
Всего 135 ДТП произошло в Новосибирске за январь и февраль 2023 года. В каких районах города фиксировали большее число аварий рассказали по запросу Atas.info в ГИБДД региона.

Самым аварийным районам стал Ленинский, судя по статистике ведомства за первые два месяца этого года. Произошло порядка 25 ДТП, в результате которых 35 человек пострадали, 1 погиб.

На втором месте по числу автомобильных происшествий оказался Октябрьский район. Зарегистрировано 22 ДТП с 25 пострадавшими участниками.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий в Новосибирске сократилось. В январе-феврале 2022-го регистрировали 94 ДТП, в которых пострадали 111 человек, а погибло 5. В этом году было 74 аварии, где 3 человека погибли, а 105 пострадали», - отметили Atas.info в ГИБДД по Новосибирской области.

Также известно, что 16 аварий регистрировали в Центральном районе, в Заельцовском и Калининском происходило 13 ДТП. В Кировском фиксировали 12, а в Советском – 11. Меньше аварий случалось в Дзержинском (8 ДТП) и по 5 аварий в Первомайском и Железнодорожном районах.

Чаще с начала 2023 года водители сбивали пешеходов и сталкивались с другими автомобилями.

#Алина Шефер#ДТП#Статистика#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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