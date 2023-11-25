В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей

Здание, построенное в стиле конструктивизм, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.