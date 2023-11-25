В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на снос авариного здания бывшего дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 25 219 410 рублей. За эти деньги подрядчику будет необходимо полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.
Победитель конкурса должен будет выполнить все работы до 1 апреля 2024 года.
Здание, построенное в стиле конструктивизм, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.
До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».