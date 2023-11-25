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Здавние пустует уже много лет

В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей

25 ноября 2023, 14:44
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Здавние пустует уже много лет

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на снос ДК им. Клары Цеткин

Конструктивистское здание было построено в начале 30-х годов, с тех пор его неоднократного перестраивали, из-за чего охранного статуса памятника архитектуры оно не имеет

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на снос авариного здания бывшего дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 25 219 410 рублей. За эти деньги подрядчику будет необходимо полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.

Победитель конкурса должен будет выполнить все работы до 1 апреля 2024 года.

Долгое время здесь располагался театр "На Левом берегу"Долгое время здесь располагался театр "На Левом берегу"
Долгое время здесь располагался театр "На Левом берегу"
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Здание, построенное в стиле конструктивизм, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.

До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».

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#Новосибирск#Архитектура#Снос#Аварийный дом#Конструктивизм
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