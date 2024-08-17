atas.info
ГлавноеВсе новости

Конструктивизм

Выбрать дату
Август
В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»
17 августа, 02:00
Маленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске
В Новосибирске восстановят памятник конструктивизма в Октябрьском районе, сообщил член правления Новосибирского союза архитекторов Валерий Филиппов.
10 августа, 06:58
За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска
Городская поликлиника № 1 объявила тендер на ремонт помещений в здании, признанном памятником регионального значения, следует из документации.
2 августа, 07:36
Июль
Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске
25 июля, 02:10
«Дом-комбинат НКВД» готовят к реставрации в Новосибирске
22 июля, 07:14
Легендарный «Дом с часами» в Новосибирске отремонтируют за 2,8 млн рублей
19 июля, 06:01
В мэрии Новосибирска высказались о судьбе исторических домов соцгорода «Сибкомбайна»
16 июля, 11:02
Февраль
Как сносят ДК Клары Цеткин в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой
4 февраля, 09:00
Сквер появится на месте старейшего ДК Новосибирска
1 февраля, 06:27
Ноябрь 2023
В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей
25 ноября 2023, 14:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика