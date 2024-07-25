Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:10
Выпускница Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «Реконструкция и реставрация культурного наследия» Юлия Рязановская руководит собственным бюро интерьерного дизайна. Говорит, всегда была неравнодушна к экспериментам советских архитекторов 30-х годов прошлого века, которые оформились в самостоятельный стиль «конструктивизм». Интерес к этому направлению перерос в нечто большее в 2018 году, когда вместе с риэлтором девушка перешагнула порог квартиры в здании на Красном проспекте, 49. Это один из самых заметных корпусов жилого комплекса «Кузбассуголь», яркого представителя стиля конструктивизм.
Комплекс жилого кооператива «Кузбассуголь» был построен в 1931-33 годах по проекту архитекторов Бориса Гордеева, Дмитрия Агеева и Бориса Биткина. Всего было возведено шесть жилых домов и школа — около половины от первоначального задуманного. Комплекс был реализован по принципу жилища с обслуживанием. Детский сад, магазины, бытовые помещения были встроены в первые этажи зданий, выходящих на Красный проспект. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения.
Юлия вспоминает — когда вошла в двухкомнатую угловую квартиру на 4 этаже, то «сразу поняла — это мое». Жилье было с признаками условного «евроремонта» и это первое, от чего предстояло избавиться. Стилистика ее дома, решила она, должна быть пропитана духом авангарда.
«Было очень большое желание посмотреть, как может объект культурного наследия выглядеть сегодня. И при этом быть актуальным и современным. Удовлетворять всем требованиям к быту, техническому оснащению. Но при этом сохранять ту самую зерницу, тот самый изюм, который определять этот объект, как объект исторического наследия», — рассказывает Юлия Рязановская.
Энтузиастка все работы делала сама и за свой счет. Были снесены внутренние перегодки, стены обнажены до исторической кладки, после снятия толстого слоя ненужной сегодня теплоизоляции крыши показались фактурные балки, а потолок стал значительно выше.
Сколько денег ушло на преображение пространства, Юлия подсчитать точно не может. Но если примерно сложить все затраты, то первоначальная стоимость квартиры увеличилась приблизительно в три раза. И подобные траты стоит ожидать любому, кто решить начать подобный ремонт в памятнике архитектуры.
«Есть серьезные обременения по работе, это и лицензированное проектирование, лицензированная реализация это и сложности технического характера», — предупреждает архитектор.
Юлия избавилась и от кухни с ванной. Это вполне соответствует задумке конструктивистов об обобществленном быте, в соответствии с которой ванных комнат в этих домах не было изначально. Они были оборудованы уже в позднее советское время.
«Предполагалось банные процедуры в Федоровских банях осуществлять, а питание в фабриках-кухнях. И я на себе примерила эту концепцию, пожила в ней. Это живая, рабочая схема, но к ней надо быть готовым», — улыбается наша собеседница.
Значительная площадь остекления часто встречалась в работах конструктивистов. Здесь огромные окна выходят за две стороны, а за счет отсуствия внутренних стен все жилое пространство постоянно залито естественным светом.
По легенде, на небольшой терассе, которая расположена на крыше квартиры, в 30-е годы существовал небольшой бассейн. Но это не более, чем легенда, никаких документальных подтверждений в пользу этой теории нет. Краеведы склоняются к версии, что там могла быть оборудована площадка для приема солнечных ванн. Туда существует выход непосредственно из подъезда, и сейчас Юлия занята согласованием документов для того, чтобы эту площадку можно было использовать, как культурное пространство.
По задумке, терасса станет частью большого исторически-просветительского центра под названием «Кузбасс-Угол». Сейчас Юлия ведет переговоры с собственниками двух других квартир на этаже, чтобы выкупить их и объединить все три жилища в единое целое. Уже сегодня девушка с удовольствием пускает к себе интересующихся историей архитектуры, у нее дома проходят дискусии о прошлом и будущем советского авангарда. В перспективе в центре «Кузбасс-Угол» информационная работа будет поставлена на регулярную основу. Энтузиастка считает наследие архитекторов-конструктивистов национальным достоянием, которому сегодня уделяется недостаточно внимания.
«Когда мы говорим, допустим, о сталинском ампире, он интуитивно человеку понятен. Все понятно без профессиональной подготовки, без погружения в контекст. А вот с конструктивизмом иначе. Его красоту, сложность, многогранность невозможно понят просто мимо проходя. Его нужно изучить, нужно этот символизм разобрать, и тогда все это встает в некие супрематические композиции со своими откровениями и так далее, - подчеркивает Юлия Рязановская. — Это вопрос просветительский, это вопрос образования. А еще очень важный момент — это понятие национального самосознания, потому что так широко конструктивизм нигде в мире не представлен, как в России. И это от нас весь мировой авангард черпает энергию, вдохновляется нами».
Новосибирск — третий город в России по количеству конструктивистских зданий. Этот пласт вполне мог стать центром притяжения туристов, учитывая совсем небольшую историю мегаполиса и малое количество других артефактов, которые могли бы быть интересны путешественникам.
Не все эти постройки имеют охранный статус объектов культурного наследия, а местные власти не проявляют заинтересованности в их сохранении. Из потерь последних лет — ради строительства новой высотки уничтожено здание ЖАКТ «Рабочая пятилетка» на улице Каменской, снесен ДК им Клары Цеткин, который входил в состав соцгорода «Сибкомбайна», приговорены к уничтожению два жилых дома из того-же соцгорода в 1-м переулке Пархоменко, серьезные повреждения получил первый звуковой кинотеатр города «Металлист».
В 2019 году в среде архитекторов, историков и гражданских активистов развернулась широкая дискуссия о необходимости создания в городе музея конструктивизма. Мэрия даже говорила о том, что под предполагаемый музей будут выделены помещения в знаменитом Доме с часами, одном из самых значимых и ярких конструктивистских здания Новосибирска. Но дальше разговоров дело так и не пошло.