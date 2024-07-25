atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:10

Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:10

Updated Сегодня, 02:10

Энтузиастка своими руками возрождает дух советского авангарда

Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске

25 июля 2024, 02:10
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Энтузиастка своими руками возрождает дух советского авангарда
Архитектор пребразила квартиру и подъезд в одном из домов жилого комплекса «Кузбассуголь» и хочет создать здесь центр по изучению наследия советских конструктивистов.

Выпускница Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «Реконструкция и реставрация культурного наследия» Юлия Рязановская руководит собственным бюро интерьерного дизайна. Говорит, всегда была неравнодушна к экспериментам советских архитекторов 30-х годов прошлого века, которые оформились в самостоятельный стиль «конструктивизм». Интерес к этому направлению перерос в нечто большее в 2018 году, когда вместе с риэлтором девушка перешагнула порог квартиры в здании на Красном проспекте, 49. Это один из самых заметных корпусов жилого комплекса «Кузбассуголь», яркого представителя стиля конструктивизм.

В проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис ГордеевВ проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис Гордеев
В проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис ГордеевВ проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис Гордеев
В проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис ГордеевВ проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис Гордеев
В проектировании жилого комплекса принимал участие один из самых известных архитекторов-конструктивистов Борис Гордеев
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Комплекс жилого кооператива «Кузбассуголь» был построен в 1931-33 годах по проекту архитекторов Бориса Гордеева, Дмитрия Агеева и Бориса Биткина. Всего было возведено шесть жилых домов и школа — около половины от первоначального задуманного. Комплекс был реализован по принципу жилища с обслуживанием. Детский сад, магазины, бытовые помещения были встроены в первые этажи зданий, выходящих на Красный проспект. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения.

Юлия вспоминает — когда вошла в двухкомнатую угловую квартиру на 4 этаже, то «сразу поняла — это мое». Жилье было с признаками условного «евроремонта» и это первое, от чего предстояло избавиться. Стилистика ее дома, решила она, должна быть пропитана духом авангарда.

«Было очень большое желание посмотреть, как может объект культурного наследия выглядеть сегодня. И при этом быть актуальным и современным. Удовлетворять всем требованиям к быту, техническому оснащению. Но при этом сохранять ту самую зерницу, тот самый изюм, который определять этот объект, как объект исторического наследия», — рассказывает Юлия Рязановская.
Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.
Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.
Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.
Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.
Печка установлена на месте, где был уголок для прислуги. Часть квартир в этом доме предназначалась для людей с высоким статусом в советской иерархии, которым не возбранялось иметь обслуживающий персонал.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Энтузиастка все работы делала сама и за свой счет. Были снесены внутренние перегодки, стены обнажены до исторической кладки, после снятия толстого слоя ненужной сегодня теплоизоляции крыши показались фактурные балки, а потолок стал значительно выше.

Сколько денег ушло на преображение пространства, Юлия подсчитать точно не может. Но если примерно сложить все затраты, то первоначальная стоимость квартиры увеличилась приблизительно в три раза. И подобные траты стоит ожидать любому, кто решить начать подобный ремонт в памятнике архитектуры.

«Есть серьезные обременения по работе, это и лицензированное проектирование, лицензированная реализация это и сложности технического характера», — предупреждает архитектор.
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стилеЖилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стилеЖилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стилеЖилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стилеЖилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стилеЖилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Жилище не смотрится, как исторический артефакт, скорее, как симпатичный лофт в ретро-стиле
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Юлия избавилась и от кухни с ванной. Это вполне соответствует задумке конструктивистов об обобществленном быте, в соответствии с которой ванных комнат в этих домах не было изначально. Они были оборудованы уже в позднее советское время.

«Предполагалось банные процедуры в Федоровских банях осуществлять, а питание в фабриках-кухнях. И я на себе примерила эту концепцию, пожила в ней. Это живая, рабочая схема, но к ней надо быть готовым», — улыбается наша собеседница.

Значительная площадь остекления часто встречалась в работах конструктивистов. Здесь огромные окна выходят за две стороны, а за счет отсуствия внутренних стен все жилое пространство постоянно залито естественным светом.

Панорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспектПанорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспект
Панорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспектПанорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспект
Панорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспектПанорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспект
Панорамные окна открывают вид на главную городскую магистраль, Красный проспект
Фото: Артем Шершнев / atas.info

По легенде, на небольшой терассе, которая расположена на крыше квартиры, в 30-е годы существовал небольшой бассейн. Но это не более, чем легенда, никаких документальных подтверждений в пользу этой теории нет. Краеведы склоняются к версии, что там могла быть оборудована площадка для приема солнечных ванн. Туда существует выход непосредственно из подъезда, и сейчас Юлия занята согласованием документов для того, чтобы эту площадку можно было использовать, как культурное пространство.

В потолке, который служит основой для это террасы, архитектор обустроила световое окноВ потолке, который служит основой для это террасы, архитектор обустроила световое окно
В потолке, который служит основой для это террасы, архитектор обустроила световое окно
Фото: Артем Шершнев / atas.info

По задумке, терасса станет частью большого исторически-просветительского центра под названием «Кузбасс-Угол». Сейчас Юлия ведет переговоры с собственниками двух других квартир на этаже, чтобы выкупить их и объединить все три жилища в единое целое. Уже сегодня девушка с удовольствием пускает к себе интересующихся историей архитектуры, у нее дома проходят дискусии о прошлом и будущем советского авангарда. В перспективе в центре «Кузбасс-Угол» информационная работа будет поставлена на регулярную основу. Энтузиастка считает наследие архитекторов-конструктивистов национальным достоянием, которому сегодня уделяется недостаточно внимания.

Пока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъездПока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъезд
Пока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъездПока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъезд
Пока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъездПока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъезд
Пока идут переговоры с соседями, Юлия своими руками уже преобразила подъезд
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Когда мы говорим, допустим, о сталинском ампире, он интуитивно человеку понятен. Все понятно без профессиональной подготовки, без погружения в контекст. А вот с конструктивизмом иначе. Его красоту, сложность, многогранность невозможно понят просто мимо проходя. Его нужно изучить, нужно этот символизм разобрать, и тогда все это встает в некие супрематические композиции со своими откровениями и так далее, - подчеркивает Юлия Рязановская. — Это вопрос просветительский, это вопрос образования. А еще очень важный момент — это понятие национального самосознания, потому что так широко конструктивизм нигде в мире не представлен, как в России. И это от нас весь мировой авангард черпает энергию, вдохновляется нами».

Новосибирск — третий город в России по количеству конструктивистских зданий. Этот пласт вполне мог стать центром притяжения туристов, учитывая совсем небольшую историю мегаполиса и малое количество других артефактов, которые могли бы быть интересны путешественникам.

Комплекс «Кузбассугля» сегодня выглядит относительно неплохоКомплекс «Кузбассугля» сегодня выглядит относительно неплохо
Комплекс «Кузбассугля» сегодня выглядит относительно неплохо
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Не все эти постройки имеют охранный статус объектов культурного наследия, а местные власти не проявляют заинтересованности в их сохранении. Из потерь последних лет — ради строительства новой высотки уничтожено здание ЖАКТ «Рабочая пятилетка» на улице Каменской, снесен ДК им Клары Цеткин, который входил в состав соцгорода «Сибкомбайна», приговорены к уничтожению два жилых дома из того-же соцгорода в 1-м переулке Пархоменко, серьезные повреждения получил первый звуковой кинотеатр города «Металлист».

В 2019 году в среде архитекторов, историков и гражданских активистов развернулась широкая дискуссия о необходимости создания в городе музея конструктивизма. Мэрия даже говорила о том, что под предполагаемый музей будут выделены помещения в знаменитом Доме с часами, одном из самых значимых и ярких конструктивистских здания Новосибирска. Но дальше разговоров дело так и не пошло.

Читайте также:
Легендарный «Дом с часами» в Новосибирске отремонтируют за 2,8 млн рублейБездействие новосибирских чиновников возмутило защищающего памятники активиста«Это преступление»: в Новосибирске прошел пикет за сохранение памятников истории
#Артем Шершнев#Новосибирск#Архитектура#Памятник#Сохранение#Конструктивизм
Подпишитесь
После критики Мизулиной концерт рэпера Slim отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45
Коньки за 80 тысяч делит с клубом хоккеист из Новосибирска
Сегодня, 01:28
Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске
Вчера, 13:22
Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 07:40
Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Вчера, 06:44