Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске

По легенде, на небольшой терассе, которая расположена на крыше квартиры, в 30-е годы существовал небольшой бассейн. Но это не более, чем легенда, никаких документальных подтверждений в пользу этой теории нет. Краеведы склоняются к версии, что там могла быть оборудована площадка для приема солнечных ванн. Туда существует выход непосредственно из подъезда, и сейчас Юлия занята согласованием документов для того, чтобы эту площадку можно было использовать, как культурное пространство.