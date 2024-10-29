Сохранение

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2024
В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке
Павильон, построенный во времена СССР, реконструируют в 2025 году, заявил глава департамента транспорта.
29 октября, 08:35
«Конь не валялся»: дому Янки Дягилевой угрожает опасность
4 сентября, 08:53
Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске
25 июля, 02:10
Новосибирцев зовут высказаться о ценности лозунга «…несмотря ни на что» на Петухова
7 февраля, 02:24
2023
Ремонт объектов культурного наследия обсудили в Новосибирске
27 июля 2023, 07:08
В Новосибирске разрушается легендарный 100-квартирный дом: планов по капремонту нет
5 марта 2023, 06:41

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